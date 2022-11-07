

Engin ANAK/ALANYA, (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen MLO Strongman Champions League Dünya Serisi Finalleri'nin şampiyonu Letonya'dan Ivars Smaukstelis oldu.

Alanya'nın ev sahipliğinde 12 sporcunun katılımıyla düzenlenen MLO Strongman Champions League Dünya Serisi Finalleri'nin son günü İskele Şelale Meydanı'nda yapıldı. Sporcular ikinci günde TIR çekme, conan tekeri 330 kg, deadlift araç kaldırma ve araçlara kum torbası yükleme kategorilerinde mücadele etti. Dünyanın en güçlü adamı Letonya'dan Ivars Smaukstelis olurken, ikinci Estonya'dan Ervin Toots ve üçüncü Birleşik Krallık'tan Kane Francis oldu. Dereceye giren sporculara kupalarını ve dünyanın en güçlü adamı olan Ivars Smaukstelis'e altın kemerini; Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Strongman Türkiye Direktörü Şükrü Cimrin verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yarışlardan genel ve detay görüntü

Ödül töreninden görüntüDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2022-11-07 11:56:07



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