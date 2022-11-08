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Osmanlı Hanedanı sanduka örtüleri, ilmek ilmek işleniyor

DHA

Osmanlı Hanedanı sanduka örtüleri, ilmek ilmek işleniyor


Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)OSMANLI Hanedanı mensuplarına ait türbelerde, 'puşide' adı verilen sanduka örtüleri, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde yenileniyor. 8 kişilik ekibin 1 yıl önce yapımına başladığı Padişah 3'üncü Mustafa'nın oğlu Şehzade Selim'in kabrini örtmek için kullanılan ve Maraş işi tekniğiyle ilmek ilmek işlenen puşideler, 2 ay sonra teslim edilecek.
Cumhurbaşkanlığı'nın 'Puşide Projesi' kapsamında Osmanlı Hanedanı mensuplarına ait türbelerdeki puşideler yenileniyor. Maraş işi tekniğiyle işlenen puşidelerin yenilenmesi projesi kapsamında, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde de 6 yıldır çalışma yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından desteklenen projeyle puşideler, aslına uygun şekilde aylar süren çalışmayla ilmek ilmek işlenerek hazırlanıyor.
Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde El Sanatları ve Teknolojisi Nakış Bölümü'ndeki 8 kişilik ekip, bugüne kadar Osmanlı Hanedanı'na ait Mihrişah Valide Sultan Türbesi Hatice Sultan Puşidesi, Sultan Ahmed Türbesi Sultan Murathan oğlu Abdulhamid Puşidesi, Sultan Ahmed Türbesi Sultan Ahmed Kızı Zahide Sultan Puşidesi, Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi Fatma Sultan Puşidesi'ni tamamlarken, yaklaşık 1 yıldır ilmek ilmek işlenen Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi 3'üncü Mustafa Oğlu Şehzade Selim'in Puşidesi'nin yaklaşık 2 ay sonra teslim edilmesi bekleniyor.
'EMEK EMEK, İLMEK İLMEK İŞLENİYOR'
Antalya Olgunlaşma Enstitüsü El Sanatları Teknolojisi Nakış Öğretmeni Hatice Bilik, yaklaşık 6 yıldan beri Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Osmanlı Hanedanı mensuplarına ait türbelerin puşide örtülerinin yenilenmesi projesinde görev yaptıklarını anlattı. Enstitünün El Sanatları ve Teknolojisi Bölümü'nde bu projede görevli 8 kişiyle çalıştıklarını aktaran Bilik, şimdiye kadar 4 puşide örtüsünü teslim ettiklerini söyledi. Bilik, "Yaklaşık 1 yıldan beri Şehzade Selim'in türbesinde bulunan puşideyi emek emek, ilmek ilmek işliyoruz. Bu çok zorlu bir çalışma. Maraş işi tekniği kullanılıyor. Bu teknikte üst tarafta 3 veya 5 katlı simlerle çalışıyoruz. Alt tarafta kumaşın tersiyle çalışma yürütülüyor. Öncelikle kumaşın üzerine desen tellenerek geçiriliyor. Daha sonra kartonlar kesildikten sonra kumaşın üzerine yapıştırılıp, özel bir teknikle işleniyor. Puşidenin yapım işlemi biraz uzun sürüyor. Bu, artık kaybolmaya yüz tutmuş bir teknik. Biz hala enstitümüzde bu işlemi devam ettirerek yeni kuşaklara da tanıtmış oluyoruz. Puşide artık tamamlanmak üzere, yaklaşık 2 ay sonra teslim etmeyi düşünüyoruz. İstanbul'da bulunan Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'ne teslim edeceğiz. Daha sonra projede yeni bir puşideye başlayacağız" diye konuştu.
GEÇMİŞ, GELECEĞE YANSITILIYOR
El Sanatları Teknolojisi Nakış Alanı Usta Öğreticisi Belgin Kesgin ise 14 yıldır Olgunlaşma Enstitüsü'nde çalıştığını, 6 yıldır puşide işlemesinde görev aldığını aktararak, "Puşideleri, ilmek ilmek işliyoruz. Maraş işi tekniği, unutulmaya yüz tutmuş bir teknik olduğu için bunu yapabiliyor olmak büyük gurur. Geçmişi geleceğe yansıtmak, gençlerimize örnek teşkil etmek bizler için onur verici" dedi.
Güzel geri dönüşler aldıklarını aktaran Kesgin, "Ben Sultan Ahmed, Hatice Turhan Valide Sultan türbelerini gezerken insanların puşideleri yakından incelediğini gördüm. 'Bunu bir insan işleyemez. Bu nasıl işlendi? Bu çok zor' gibi konuştuklarını duydum ve hayranlıkla izlediklerini gördüm. O an içimden 'Şu an aralarında onu işleyen birinin gezdiğini bilseler ne yaparlardı' diye düşündüm, anlatmak istedim ama o an olmadı. Geri dönüşler çok güzeldi. O anı yaşamak benim için büyük bir gururdu" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-11-08 10:17:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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