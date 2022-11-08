Serik Belediyespor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı



Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)TFF 2. Lig temsilcisi Serik Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı. Yeşil beyazlı ekip, 25 yıl önce hazırlık maçı oynadığı Beşiktaş'a karşı ilk kez bir resmi maça çıkacak. Teknik direktör Cem Kavcak, zor bir maçın kendilerini beklediğini söylerken, takım kaptanı kaleci İbrahim Demir ise, "İnşallah yeneriz, gönlümüz bu yönde" dedi.

Antalya ekibi Serik Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın saat 21.00'de İstanbul'da karşılaşacağı Beşiktaş maçının son antrenmanını teknik direktör Cem Kavcak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirdi. Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Cem Kavcak, zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi. 4. turda Beşiktaş ile eşleştiklerini belirten Kavcak, "Kupada kulübümüzün ve camiamızın dört büyüklere karşı ilk müsabakası olacak. Bu anlamda hem kulüp hem camiamız hem de oyuncularımız heyecanlıyız. Oraya gidip elimizden gelenin en iyisini yapıp sahaya iyi bir oyun, iyi bir mücadele yansıtmak istiyoruz. Bu bilinçle sahaya çıkacağız. Oyuncularımız heyecanını yenip iyi oyun, iyi mücadele ile sahadan ayrılırız" diye konuştu.

'İNŞALLAH YENERİZ, GÖNLÜMÜZ BU YÖNDE'

Takım kaptanı kaleci İbrahim Demir ise, "Beşiktaş maçı için hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah güzel ve keyifli bir maç olur. İnşallah yeneriz, gönlümüz bu yönde. İki takıma da başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Beşiktaş'ın Serik Belediyespor'da kiralık olarak forma giyen stoper mevkii oyuncusu Erdoğan Kaya da, "Yetiştiğim takım olan Beşiktaş'a karşı oynamak güzel bir duygu. Elimizden geleni yapacağız. Kiralık bir oyuncu için çok büyük bir şans olduğunu biliyorum. Ben de bu şansı iyi değerlendireceğimi düşünüyorum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Tekrar o atmosferde bulunmak, onlara karşı oynamak benim için onur ve gurur verici" dedi.

25 YIL ÖNCE HAZIRLIK, ŞİMDİ DE KUPA MAÇINDA RAKİP

Serik Belediyespor, 25 yıl önce 1996-1997 futbol sezonunda, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya gelen Beşiktaş ile hazırlık maçında karşılaştı. Maçı Beşiktaş 3-1 kazandı. Dönemin yardımcı antrenörü Halil Kirli, "Kulübümüz süper amatör kümede şampiyon olmuştu. Devre arasında teknik direktörlüğünü Rasim Kara'nın yaptığı Beşiktaş ile hazırlık maçı yaptık. Şimdi de aradan geçen 25 yıl sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile karşı karşıya geleceğiz" diye konuştu.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Serik Belediyespor, bugün Antalya'dan İstanbul'a gidecek. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Teknik direktör Cem Kavcak röportaj

Takım kaptanı İbrahim Demir röportaj

Erdoğan Kaya röportaj

Antrenmandan detayDHA-Spor Türkiye-Antalya Namık Kemal KILINÇ

2022-11-08 11:19:33



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