Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı; Berk öldü, 3 kişi yaralı



Mahir ÇEVİREN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Finike ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Berk Yıldız (18) yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında, KumlucaFinike yolunun Hasyurt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.K.'nin (43) kullandığı 07 ATZ 991 plakalı kamyonet ile tali yola çıkan Berk Yıldız yönetimindeki 35 HLJ 42 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede araçta yalnız olan Berk Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyonetteki M.K., T.K. ve C.T. ise Finike Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mahir ÇEVİREN

2022-11-08 12:22:21



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