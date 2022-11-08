Kız bebek, poşete konup apartmandan atıldı (2)

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GÜRCÜ ANNEKIZ GÖZALTINA ALINDI

Alanya'da sokakta poşet içinde cesedi bulunan, 5 katlı bir binadan atıldığı tespit edilen kız bebekle ilgili Gürcistan uyruklu anne ve kızı, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kimliği henüz öğrenilemeyen anne ve kızı, ifadelerinin alınması için karakola götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2022-11-08 15:50:07



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