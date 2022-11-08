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Kız bebek, poşete konup apartmandan atıldı (2)

DHA

Kız bebek, poşete konup apartmandan atıldı (2)


GÜRCÜ ANNEKIZ GÖZALTINA ALINDI
Alanya'da sokakta poşet içinde cesedi bulunan, 5 katlı bir binadan atıldığı tespit edilen kız bebekle ilgili Gürcistan uyruklu anne ve kızı, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kimliği henüz öğrenilemeyen anne ve kızı, ifadelerinin alınması için karakola götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2022-11-08 15:50:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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