Antalya'da 124 kaçak göçmen ile 9 organizatör yakalandı

Ahmet ACAR/ DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 124 kaçak göçmen ile 9 organizatör yakalandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demre ilçesinde, deniz yolu ile İtalya´ya kaçmaya çalışan 124 kaçak göçmen ile göçmenleri İtalya´ya kaçırmaya çalışan 9 organizatör olduğu ihbarını alıp, ortak operasyon düzenledi. Demre´ye bağlı Kapaklı Mahallesi Sahili´ndeki Çağıllı Plajı´na düzenlenen operasyonda, yabancı bandıralı, `KACHA´ adlı bir tekneye binmeye çalışan 30´u kadın, 37´si çocuk, çoğunluğu Afgan olan İran, Filistin ve Suriyeli toplam 124 kaçak göçmen yakalanarak, gözaltına alındı. Kaçak göçmenleri, Demre´ye getiren ve suç örgütü kurmak suretiyle göçmen kaçakçılığı yapan hepsi Türk 9 şüpheli de aynı anda gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, binmeye çalıştıkları tekne ile Sahil Güvenlik Botları eşliğinde Demre´nin Çayağzı Limanı´na getirildi. Kaçak göçmenler, tekneden indirilerek otobüslerle, jandarma ekipleri eşliğinde Demre Kapalı Spor Salonu´na getirildi. Burada yemek verilen ve sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenlere kimlik tespiti yapıldı.
Öte yandan operasyonda, kaçak göçmenleri taşıyan tekne ile 1 kamyon ve 2 otomobile de el konuldu. İşlemleri tamamlanan 124 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi´ne gönderildi. 9 organizatör ise işlemlerin ardından Demre Cumhuriyet Savcılığı´na gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet ACAR
2022-11-08 23:21:52
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