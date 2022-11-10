Ukraynalı ve Ruslardan oluşan koro, Atatürk için İzmir Marşı'nı okudu



İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yaşayan Ukraynalıların kurduğu Bereginya Korosu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir araya geldi. Çoğu Ukraynalılardan oluşan; aralarında Rus, Kırgız ve Türklerin de bulunduğu koro, Atatürk için İzmir Marşı ve Akdeniz Marşı'nı seslendirdi.

Turizm kenti Antalya'da yaşayan Ukraynalılar tarafından 6 yıl önce kurulan; aralarında Rus, Kırgız ve Türklerin de olduğu Bereginya Korosu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi'nde (KONSEM) bir araya geldi. Dilara Zaynullina Bilmez'in yönettiği koro üyeleri, İzmir Marşı ve Akdeniz Marşı'nı seslendirdi. Koronun geleneksel kostümleri ise dikkat çekti. Uluslararası grup olduklarını söyleyen şef Dilara Zaynullina Bilmez, "Grubumuzda Ukraynalı, Rus, Kırgız ve Türkler var" dedi.

Grubun 6 yıl önce 30 kişiyle kurulduğunu, savaş nedeniyle birçoğunun ülkesine döndüğünü veya gruptan ayrılmak zorunda kaldığını anlatan Bilmez, "Yeni yeni toparlanıyoruz. Koro olarak değişik besteler üzerine çalışıyoruz. Bu kez 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle özel bir repertuvar hazırladık. İzmir Marşı ve Akdeniz Marşı'nı seslendirdik. Ayrıca Ukraynaca 2 şarkı söyledik" diye konuştu.

Ukrayna'dan 3,5 yıl önce gelerek Antalya'da yaşamaya başladığını belirten koro üyesi Svetlana Potapenko, "Benim Türkçe'm aslında biraz zayıf fakat marşları söylerken zorlanmadım. Diğer koro üyesi arkadaşlarım marşları çok iyi biliyor. Bizlere de ezberlettiler. Şu anda her iki marşı da çok iyi söylüyorum" dedi.

Rus olduğunu ve köklerinin Ukrayna'ya dayandığını anlatan koro üyesi Anatolii Guseyno, "10 yıldır Antalya'da yaşıyorum. 5 yıldır koro üyesiyim. Hem Rusça hem Türkçe şarkıları söyleyebiliyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-11-10 09:52:56



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