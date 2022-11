Hal esnafının kablo hırsızı kabusu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali esnafı, yaklaşık 1 yıldır yer altındaki kanallara rögarlardan girilip, iş yerlerine ait bakır elektrik kablolarının çalınmasının mağduriyetini yaşıyor. Kablo hırsızlığı yaparken 2 kişinin de elektrik akımına kapılıp öldüğünü anlatan esnaf, sorunun çözümüne yönelik ilgili tüm kurumlara çağrıda bulundu.

Türkiye'nin en büyük toptancı hallerinden olan, 400 dönüm alan üzerine kurulu, 850 iş yerinin yer aldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nin günlük nüfusu 10 bini aşıyor. Hal esnafı, son 1 yıldır yer altındaki kanallarda bulunan elektrik kablolarının çalınması nedeniyle büyük sorunlar yaşıyor. Her gün 35 esnaf, iş yerini açtığında elektriklerin kesik olması üzerine yaptırdığı kontrolde, hale çevre mahallelerden bağlantılı rögarlardan giren hırsızların, kanalların içindeki bakır kabloları çaldığını görüyor. Neredeyse tüm esnafın en az bir kez kablolarının çalındığını söyleyen mağdurlar, sorunlarının çözümü için yetkili birimlere çağrıda bulundu.

'HIRSIZLAR HAL DIŞINDAN KANALİZASYONA GİRİYOR'

Hal esnafından Cüneyt Doğan, yaklaşık 1 yıldır yaşadıkları bir sorun olduğunu belirterek, "Önce klimaların gazının geldiği bakır boruları çalıyorlardı, klimaları bitirdikten sonra hal dışından kanalizasyona girerek elektrik ana hatlarını çaldılar. Sonra elektrik kurumu geldi, kendi ana hatlarını toprak altına gömdü. Şimdi de bütün dükkanların bu ana hatla dükkana bağlanan, 50100 metreyi bulan bakır kabloları çalıyorlar. Bu süreçte de 2 kişi öldü. Belediyeyi arıyoruz, 'bizim yapacağımız bir şey yok' diyor. Elektrik kurumunu arıyoruz, 'biz kendi hattımızı döşedik, bundan sonrası sizin sorumluluğunuzda' diyor" dedi.

ÇALDIKLARI KABLOLARI HURDACILARA SATIYORLAR

Emniyetin de esnafın şikayetleri nedeniyle durumdan bilgisi olduğunu dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Şimdi biz kimden yardım isteyeceğimizi bilmiyoruz, çözüm istiyoruz. Zaten eskiden beri ürün kasalarının çalınması olayları var. Kasalar için hapishane gibi demir parmaklıklar yaptırdık. Kasalardan vazgeçtik, şimdi elektrik kabloları aynı şekilde. Tabi kablo hırsızlığı yer altından olduğu için onları yakalayamıyorlar. Hal esnafının yarısından fazlasının kablosu çalınmıştır. Çoğumuzda buzhane var, kablo çalınıp, tekrar çekilene kadar buzhanedeki tüm ürünler zarar görüyor. Yenisini çekmek bir maliyet, işlerimiz de aksıyor. Bakır kablonun yenisi 220 lira, hurdasını da 120 liraya satıyorlarmış."

Hal esnafı Nevzat Akcan, "Her gün 3-5 dükkan, esnaf arkadaşımız mağdur oluyor. Burası Büyükşehir'e ait resmi bir kurum. Büyükşehir'e gidiyoruz, elektrik kurumuna atıyor, elektrik kurumuna gidiyoruz, Büyükşehir'e atıyor. Ben burada esnafım. Faturamızı kesen, kiramızı ödeyen esnafız. Burada herkes mağdur, kurumların bu işi çözmesi lazım, kendi aralarında nasıl halledeceklerse bu sıkıntıyı gidermeleri lazım" diye konuştu.

'ZEYTİNKÖY'DEN GİRİP HALE GELİYORLAR'

Haldeki kablo hırsızlığının ciddi boyuta ulaştığını kaydeden Antalya Tüccar ve Esnaf Dayanışma Dernek Başkanı Adalet Yandık, "Yer altında geniş bir ağımız var. Zeytinköy'den, TOKİ'lerden girip buradan çıkılabiliyor. Birebir çok uğraştım, yakalayıp gönderiyoruz ama emniyette ifade veren arkadaşlardan önce hırsızlar çıkıyor. Bunun önüne geçmemiz lazım. Buradaki rögarlar çok geniş olduğundan altından bisikletle de koşarak da gidilebiliyor. Zeytinköy ve TOKİ'lerden girişleri kapatmıştık kaynakla ama yine açmışlar. Derler ya kapıyı kitlersin pencereden girer, pencereyi kitlersin bacadan iner" dedi.

Halde derneğe ait halı sahanın yer altındaki kablolarının da çalındığını belirten Yandık, "Kendimiz tekrar yaptırdık. Emniyetimizin ciddi anlamda bu konuyu eğilmesi lazım. Çünkü insanlar internet, telefon, elektrik konularında ciddi manada mağdur. Rögarlar çok geniş, adamlar içerisini ev gibi yapmışlar. Kendilerine mekan haline getirmişler, ranza bile varmış. Tabi bunu yapanların çoğu madde bağımlısı, yoksa 50 bin voltluk cereyan kablosunu keser misin, cesaret eder misin" diye konuştu.

'ELEKTRİKLERİ KESİLİNCE FARK EDİYORLAR'

15 gün önce iş yerine ait yer altı kablolarının tümünün çalındığını söyleyen esnaf Erkan Tosun, "Nasıl olduğunu göremediğimiz için bilmiyoruz, tabi alttan giriyorlar, elektrikler kesiliyor ondan sonra fark ediyoruz. Artık biz de akımı üstten çektik. Çözüm olarak dernekler birleşip sorunlarımızı anlatıyoruz, ama 'bizim yapacağımız bir şey yok' diyorlar. Sizlerin kanalıyla ilgili yerlere ulaşabilirsek bu sorunları çözeceğiz" ifadesini kullandı.

'HIRSIZ YARIN BİZE Mİ GELECEK' DİYE SIRA BEKLİYORUZ'

Bu sabah dükkanı açtığında elektriklerinin olmadığını belirten Tuncay Düşünceli de şöyle konuştu:

"Elektrik kurumuna haber verdik, geldiler kontrol ettiler, panoya baktılar, 'biz panodan sonrasına karışmıyoruz, bizim sorumluluğumuzda değil bu iş' dediler. Polis geldi, anlattık durumu, onlar da çok bir şey yapamayacaklarını söyledi. Hal müdürlüğünü aradık, onlar da uğraşmıyor. Özellikle 3-4 aydır her gün bu sorunu yaşıyoruz. Bizim 33 metreden çift hat vardı, toplam 66 metre kablomuz çalındı. Elektriklerin gitmesi her şeyimizi etkiliyor, bilgisayarlarımız, klimalarımız çalışmıyor, kepenkler otomatik açılmıyor, dükkanlarımızı da açamıyoruz ve iki gündür mağduruz. Cumartesi günü yanımızdaki 2 esnaf aynı durumu yaşadı. Artık sıra bekliyoruz, 'hırsız yarın bize mi gelecek' gibisinden."

ELEKTRİKÇİ: ESNAF HER GÜN ARIYOR

Kabloları çalınmış bir esnafa ait kanalizasyon hattında yeniden kablolama işlemi yapan elektrikçi Yavuz Bözcek, "Rögarlardan girip aşağıdaki kabloları kesip, götürüyorlar. Kesilip çalınan kablolar dükkanlara göre değişiyor. 30-40 metre, 60 metre, 100 metreye kadar kesilen kablolar var. Şu anki dükkanın 50 metre kablosu kesilmiş. Bu tür olaylarla ilgili günlük bizi arıyor esnaf, gelip kesilen kabloların yerine yer altından kanalizasyona girerek yeni kablo hattı çekiyoruz" diye konuştu.

'KABLOSU ÇALINMADIK İŞ YERİ KALMADI'

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, bu hırsızlıktan çok çektiklerini belirterek, "Bizim altyapımız elektrik, telefon kablolarımız yer altında, ama buradan giriyorsunuz Zeytinköy'den çıkıyor, 5-6 kilometre ileriden çıkabiliyorsunuz. Hırsızlar da yer altında yaptığı için yakalanma şansı olmuyor. Ama yine de 20'nin üzerinde hırsız yakalanmış durumda. 2'si bu kabloları keserken öldü. Benim 3 iş yerim var, 3'ünün de kablosu çalındı. Polis güçleri ve belediyemiz de gerekeni yapıyor ama bitmiyor. Bu hırsızlarda eroin, esrar ne ararsanız var, ölüm korkusu yok, zaten bitik adamlar. Yakala yakala bitmiyor. Bir an önce bu hırsızlıkların son bulmasını istiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

