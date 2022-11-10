Antalya'da Atatürk anıldı; denize girenler de saygı duruşuna geçti



Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84'üncü yıl dönümünde Antalya'da anıldı. Konyaaltı sahilinde denize girmeye gelenler de saygı duruşuna katıldı.

Antalya Valiliği'nce düzenlenen anma programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Programa Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve kent protokolü ile siyasi partilerin temsilcileri, çok sayıda kamu kurumu yöneticisi ve vatandaşlar katıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde, Atatürk'ün manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Siren sesiyle birlikte herkes saygı duruşuna geçti. Daha sonra İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı yarıya indirildi. Resmi törenin ardından Antalya El Ele Platformu üyesi çok sayıda meslek kuruluşu, siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü temsilci ve üyelerince de Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Kentin birçok noktasında da saat 09.05'i göstediğinde, saygı duruşunda bulundu. Konyaaltı sahilinde denize girmeye gelenler de saygı duruşuna katıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ

2022-11-10 10:39:06



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