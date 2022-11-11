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2 çocuğunu öldürüp eşini yaralayan Ukraynalı Navrotsky: Fakir yaşamalarını istemedim

DHA

2 çocuğunu öldürüp eşini yaralayan Ukraynalı Navrotsky: Fakir yaşamalarını istemedim


Engin ANAK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kaldıkları apart otelde 2 çocuğunu öldürüp, eşini de yaralayan Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky (38) yargılandığı davanın ilk duruşmasında, cinayeti çocuklarına ve ailesine iyi bir hayat sağlayamayacağı için işlediğini iddia etti. Navrotsky, "Fakir yaşamalarını istemedim. Ayrıca oğlumun gelişimini engelleyen hastalığı vardı. İleride engelli olması beni üzerdi" dedi.
Ukrayna'daki savaştan kaçan Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky ile eşi Yulia Navrotska arasında 21 Mayıs günü saat 08.00 sıralarında, kaldıkları Alanya ilçesi Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'nde bulunan apart otelin odasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky, bıçakla eşi Yulia Navrotska ile kızı T.N. (6) ve oğlu K.N.'ye (4) saldırdı. Saldırıda Yulia Navrotska kolundan yaralanırken, kızı ve oğlu ise yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. İki kardeşin cenazesi uçakla ülkelerine gönderilirken, anne Yulia Navrotska ise tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı. Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıyla önce İtalya'ya ardından bu yıl mart ayında ailesiyle Alanya'ya gelerek aparta yerleştiği öğrenildi. Navrotsky'nin, eski Harkiv milletvekili olduğu, savaş öncesinde Harkiv şehrinde bir üniversitede öğretim üyeliği yaptığı ve ekonomi dersi verdiği belirtildi.
'HALA KENDİMDE DEĞİLİM'
Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından açılan dava Alanya Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Davanın ilk duruşmasına müşteki konumundaki Yulia Navrotska katılmazken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile sanık avukatı Nükte Yaprak Buyurgan duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanık Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede olay günü sorulan sanık Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky, depresyon halinin halen devam ettiğini ileri sürerek, olayı tam hatırlamadığını söyledi. Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky, "Psikolojik olarak çok kötü durumdayım. Bu konuda çok fazla diyeceğim bir şey yok. O gün ve hala kendimde değilim" dedi.
'İNTİHARI DÜŞÜNDÜM'
Ardından duruşmada Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky'nin avukatı aracılığıyla savcılıkta 21 Mayıs 2022'de verdiği ilk ifadesi okundu. Navrotsky'nin ifadesinde, "Savaş çıkınca önce İtalya'ya sonra Türkiye'ye geçtim. Alanya'ya geldikten sonra psikolojim bozuldu. İntihar etmeyi düşündüm. Özel bir hastaneye gittim. Ayrıca AIDS olduğumu öğrenince psikolojim daha da bozuldu. Hatta intihar notu da yazdım. Eski hayatıma dönerim diye bunalıma girdim. Olay günü uyandıktan sonra mutfağa gittim, bıçağı aldım. Eşim duştaydı. Önce kızımın boğazını kestim. Sonra bıçağı oğluma soktum. Eşim duştan çıkınca üzerime geldi. Ona da saldırdım ama o yaralı olarak kaçmayı başardı. Çocuklarıma ve aileme iyi bir hayat sağlayamayacağım için yaptım. Fakir yaşamalarını istemedim. Ayrıca oğlumun gelişimini engelleyen hastalığı vardı. İleride engelli olması beni üzerdi" sözlerine yer verildi.
RAPOR TALEP EDİLDİ
Sanık avukatı Nükte Yaprak Buyurgan, akıl sağlığı yerinde bir babanın bunu gerçekleştirmesinin beklenilmeyeceğini savunarak Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky'nin psikolojik sorunları olduğuna dair ciddi raporların mevcut olduğunu söyleyerek; adli tıp raporunun beklenilmesi gerektiğini belirtti.
EN AĞIR CEZA TALEBİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarından Ayşe Doğan ise sanığın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek, "Sanığın en ağır şekilde yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.
Mahkeme heyeti, müşteki anne Yulia Navrotska'nın ifadesinin alınması, sanığın akıl sağlığıyla ilgili raporun beklenilmesine karar vererek duruşmayı 3 Şubat 2023 tarihine erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2022-11-11 17:37:56

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