Alanyaspor - Adana Demirspor maçının ardından



Francesco Farioli: Sahada oyuncularımdan pozitif bir oyun gördümVincenzo Montella: Oyuncularımla gurur duyuyorumEngin ANAK / ALANYA,(DHA)Spor Toto Süper Lig´in 14´üncü haftasında Alanyaspor sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

MONTELLA: OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM

Gösterdikleri performans dolayısıyla oyuncularını kutlayan Vincenzo Montella, "İki takımında bu maçı kazanmak için sahaya çıktığını söyleyebilirim. İyi başlamıştık. Sonrasında bir şeyler kaybetmeye başladığımız bir ilk yarı oynadık. Bizim çocukların büyük bir tebriki hakkettiklerini söylemek istiyorum. Onlarla gurur duyuyorum. İkinci yarıda 10 kişi kalmamıza rağmen takımın ruhunu sahaya yansıttılar. Hiçbir şekilde kaybetmek istemediklerini tekrar tekrar sahada gösterdiler. Serimizi de uzattık. Seriyi de devam ettirdiğimiz için memnunum. İlk yarının 13 maçının 8´ini deplasmanda oynadık. Dezavantaj gibi gözükse de ikinci yarı bize büyük avantajlar getirebilecek bir takvimle oynayacağız. O yüzden hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Hakemin performansını ele almak istiyorum. Kenardan maçı seyrettiğimde çok iyi yönettiğini söyleyebilirim. Tekrar seyretmedim ama benim aldığım hissiyat hakemin iyi yönettiğiydi" ifadelerini kullandı.

FARİOLİ: SAHADA OYUNCULARIMDAN POZİTİF BİR OYUN GÖRDÜM

Oyun disiplininden hiç kopmadıklarını söyleyen Francesco Farioli, "Aslında bugünkü maçı 2 ayrı başlıkta incelememiz lazım. Birincisi, maçın başı 11´e 11 oynanan bölümdeydi, topun kontrolü bizdeydi. Oyunu kontrol ettik, pozisyon ürettik. Tabi ardından maçı farklı bir değerlendirmeye almamız lazım. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunun dinamiği farklı bir yöne gitmeye başladı ama buna rağmen biz oyun disiplininden kopmadık. Özellikle gerideki mesafelerde çok doğruyduk. Kontrataklara engel olmaya çalıştık. Çünkü rakibimizin çok tehlikeli kontratak oyuncuları vardı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra maç çok ayrı bir yöne gitti ama bu dönemde de pozitif işler yapmaya devam ettik. Geride önleyici markajlar oluşturduk, topun kontrolünü elimizde tuttuk. Elbette rakip 10 kişi kalınca oyuncularımızın biraz daha kazanma isteği doğuyor ama sonunu düşünmeden atak yapmadılar. Oyunu kontrol etmeyi bildiler. Bugün gerçekten oyuncularımdan pozitif bir oyun gördüm sahada. Atak yaparken gösterdikleri kontrol, bilinçli hareketlerin onlarda büyük bir olgunluk oluşturduğunu gördüm" diye konuştu.

"TAKIMI GEÇ KURDUK"

Takımın geç kurulduğunu ve Dünya Kupası arasının kendilerine iyi geleceğini belirten Farioli, "Aslında bu dönem bizim için iyi oldu. Çünkü biliyorsunuz takımımız bu sene biraz geç kuruldu. O yüzden çok çalışma fırsatı bulamadığımız oyuncular oldu. Bununda nedeni çalışmaları haftalara veya günlere yayamadığımız günlerimiz oldu. Çünkü sürekli maçlar oynadık. Şimdi önümüzde daha çok zamanımız var. Bu önümüzdeki 45 günde özellikle oyun anlayışımıza adapte edemediğimiz oyuncuları net olarak bu oyuna alıştırmaya çalışacağız. Dediğim gibi ufak taktiksel değişiklikler olabiliyor, ufak dokunuşlar ama oyun felsefemiz aynen devam edecek. Tabii 14 maç oynadık. Bu maçlarda beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık ama günün sonunda aşağı yukarı hak ettiğimiz yerde olduğumuzu düşünüyorum, maç maç baktığımızda. 3-4 maçta tabii daha fazla puanlar kazanabilirdik ama dediğim gibi takımımız çok geç kuruldu. O yüzden çok doğru çalışma vaktimiz olmamıştı. Yeni gelen oyuncularımız hep son gün imzaladı. İmzaladılar, takıma adapte olamadılar, oyuna adapte olamadılar, sakatlıklar yaşadılar. Umarım bu 45 günlük ara bizim için faydalı olacak" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vincenzo Montella´nın açıklamaları

-Francesco Farioli´nin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya ENGİN ANAK

2022-11-11 23:42:38



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