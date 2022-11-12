Antalyaspor, Dünya Kupası arasına galibiyetle gitmeyi hedefliyor (YENİDEN)



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, rakibini yenerek Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası arasına galibiyetle gitmeyi hedefliyor. Kırmızı beyazlı ekipte zorlu maç öncesi 4 oyuncu sakatlığı dolayısıyla forma giyemeyecek.

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçından galibiyetle ayrılan ve 9 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antalyaspor ile Beşiktaş toplamda 63, ligde ise 53'üncü kez rakip olacak.

SİYAH BEYAZLILAR FARKLA ÜSTÜN

Akdeniz temsilcisi ile siyah beyazlılar bugüne kadar toplamda 62 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlılar, geride kalan 62 maçta 8 galibiyet, 13 beraberlik ve 41 yenilgi aldı. İstanbul'da oynanan 31 maçta Akrepler 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 22 yenilgi ile sahadan ayrıldı. İki takım arasında oynanan son mücadele geçen sezon yine İstanbul'da oynanırken maç golsüz sona erdi.

EN ÇOK 2-1'LİK SKOR ALINDI

Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan 62 mücadelede 10 kez ile en çok alınan sonuç 2-1'lik skor oldu. 9 kez 2-0, 8 kez 1-0'lık skorla sahadan ayrılan takımlar, 7 kez ise 3-0'lık sonuç elde etti. 6 maçta 0-0'lık sonuç alan Antalyaspor ve siyah beyazlılar, 4'er kez 1-1 ve 3-2, 2'şer kez 4-0, 4-2 ve 5-1'lik sonuçlar aldı. Antalyaspor ile Beşiktaş 1'er kez 2-2, 3-1, 3-3, 4-1, 4-4, 5-3, 6-0 ve 6-2'lik skorlar elde etti. Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçlarda 156 gol atılırken, Beşiktaş'ın ezici üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş, Antalyaspor filesine 133 gol gönderirken, kırmızı beyazlı ekip rakibine 53 golle karşılık verdi.

4 SAKAT, 2 CEZA SINIRINDA

Antalyaspor'da zorlu Beşiktaş maçı öncesi Alassane Ndao, Fredy, Luyindama sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan ancak takımla çalışmalara katılan Sinan Gümüş'ünde riske edilmesi beklenmiyor. Antalyaspor'da Soner Aydoğdu ve Fernando Martins sarı kart sınırında bulunan iki oyuncu olurken, mücadelede kart görmeleri halinde Dünya Kupası sonrasında oynanacak ilk lig maçı olan MKE Ankaragücü maçınca cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında pazar günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Erdem Bayık yapacak. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-11-12 10:27:26



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