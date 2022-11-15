

Adem AKALAN/ANTALYA,(DHA) - Fraport TAV Antalyaspor, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na oyuncu gönderiyor. Kırmızı-beyazlılar, 1998 Fransa Dünya Kupası'na gönderdiği Bulgar defans oyuncusu Gosho Petkov Ginchev'den sonra ABD'li Haji Wright'i kupaya gönderiyor.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası maçları için lige verilecek 45 günlük ara öncesi, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde bomba patlatılması sonucu Beşiktaş ile oynayacağı maç ertelenen Antalyaspor'da oyunculara 10 günlük izin verildi. Takım 24 Kasım'da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanarak lig çalışmalarını sürdürecek. Antalyaspor, verilen arada çalışmalarının tamamını tesislerinde sürdürecek. Kırmızı-beyazlı ekibin, bu kapsamda 3 ya da 4 hazırlık maçı yapması planlanıyor. Dostluk maçlarının kimlerle olacağı konusunda ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor.

24 YIL SONRA DÜNYA KUPASINA OYUNCU

Ligde son 3 maçını kazanan ve bir maçı da ertelenen Antalyaspor'da 24 yıl sonra Dünya Kupası'na oyuncu gödermenin mutluluğu yaşanıyor. Antalyaspor'da, Fransa'da düzenlenen 1998 Dünya Kupası'na 1996-2002 yılları arasında forma giyen Bulgar defans oyuncusu Gosho Petkov Ginchev'den sonra ilk kez bir oyuncu dünya kupasına gidiyor. Kırmızı beyazlı ekibin ABD'li forvet oyuncusu Haji Wright, Bulgar oyuncudan sonra Dünya Kupası maçlarına giden ilk Antalyasporlu futbolcu oldu. Antalyaspor'da 2017-2018 sezonunda 18 maça çıkan İsviçreli futbolcu Johan Djourou ise takımdan ayrıldıktan sonra ülkesinin milli takımına seçilerek Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası maçlarında forma giymişti.

HAJİ WRİGHT ETKİSİ

Antalyaspor'un sezon başında bonservisini aldığı 24 yaşındaki ABD'li forvet Haji Wright, ligde oynadığı 12 maçta 9 gol atma başarısı gösgerdi. Wright, ülkesi ABD'nin Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Uluslar A Ligi D Grubunda oynadığı 1 maçta görev alırken gol atamadı. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-11-15 10:21:53



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