Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yaşayan yerleşik yabancılar, resim kursunda buluşuyor. Yağlı boya, sulu boya ve kara kalem resim eğitimi alan yerleşik yabancı kadınlar, farklı branşlardaki kurslarda da zaman geçirip bilgi ve el becerilerini artırıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan proje kapsamında Atatürk Sanat Eğitim Merkezi'nde haftanın 5 günü düzenlenen kurslara katılan yerleşik yabancı kadınlar, birlikte zaman geçirip, yağlı boya, sulu boya ve kara kalem resim eğitimi alıyor. Kimi zaman resim kursunda, kimi zaman Türkçe eğitiminde veya sanatsal ağırlıklı farklı bir kurs programında bir araya gelen yerleşik yabancılar arasında Rus, Ukraynalı, Endonezyalı, İranlı veya Azerbaycanlı kadınlar bulunuyor. Yabancı kadınların yanı sıra Türk kadınlar da buradaki kurslarda el becerilerini geliştiriyor.

Atatürk Sanat Eğitim Merkezi Lara Şubesi Müdürü Gül Yenigün, farklı milletlerden birçok öğrencinin sanatsal eğitim kurslarının yanı sıra, Türkçe, muhasebe veya el sanatları gibi kurslara katıldıklarını söyledi. Yenigün, sadece Atatürk Sanat Eğitim Merkezi Lara Şubesi'nde 1700 kursiyer olduğunu belirterek, "Bu sayının yarıdan fazlası yabancı kadınlardan oluşuyor. Kimisi Türkçe öğreniyor, kimisi resim yapmak istiyor. Aralarında mesleki kurslara katılanlar kadar sanat kurslarına katılım oldukça fazla. Resim ve müzik gibi sanatsal kurslarımız da yerleşik yabancılardan oldukça ilgi görüyor" dedi.

6 AY ÖNCE RUSYA'DAN GELDİ, TÜRKÇE ÖĞRENİP RESİM YAPIYOR

6 ay önce Rusya'dan gelerek Antalya'ya yerleşen Anastasiia Chebotareva, Türkçe kursuna gidiyor, aynı zamanda resim atölyesinde diğer kadınlarla birlikte sulu boya resim yaparak zamanını değerlendiriyor. Kursa yazılmasının nedeninin Türkçe öğrenmek olduğunu belirten Chebotareva, "1 ay önce kursa başladım. Türkçe eğitim alıyorum. Boş zamanlarımda ise resim atölyesinde sulu boya resim yapmaya çalışıyorum ve öğreniyorum. Resim dersi çok güzel geçiyor, kafamı dinlendirme imkanı buluyorum" diye konuştu.

UKRAYNALI NİNA, MUHASEBE ÖĞRENİP, RESİM YAPIYOR

10 yıl önce Ukrayna'dan gelerek Antalya'ya yerleşen Nina Özkazanç, farklı milletlerden kursiyer kadınlarla birlikte resim yaparak boş zamanlarını değerlendiriyor. ATASEM'e mesleki kurs olarak belirlenen muhasebe öğrenmek için geldiğini belirten Özkazanç, "Burada güzel zaman geçiriyorum. Muhasebe öğreniyorum, aynı zamanda Türkçe eğitimi alıyorum. Eğitimden arta kalan zamanlarımı ise diğer arkadaşlarımla birlikte resim yaparak değerlendiriyorum. Hep birlikte güzel zaman geçiriyoruz. Daha çok hafta olursa daha çok kurs alırım" dedi.

FARKLI MİLLETLERDEN İNSANLARLA OLMAK OLDUKÇA GÜZEL

Kursiyer Aysun Küçükkavas ise "Küçük yaşlardan bu yana resmi çok seviyorum. Arkadaşlarımız çok güzel resimler yapıyor. Burada olmak çok keyifli. Farklı kişiler tanıyoruz, farklı ırklardan kişilerle olmak oldukça güzel" diye konuştu.

İran'dan gelerek Antalya'da yaşamaya başlayan Mitra Ghorbani da "5 yıl önce Antalya'ya geldim. Burada önce Türkçe kursuna katıldım. Şimdi ise resim kursundayım. Resim yaparken kendimi dinleme imkanı buluyorum" ifadesini kullandı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, geçen ay düzenlediği basın toplantısında kentte ikamet için izin verilen yerleşik yabancı sayısının 177 bin 796 olduğunu, 50 bin ile Rusların ilk sırada yer aldığını söylemişti. Vali Yazıcı, Rusları 22 bin 673 kişi ile Kazakistan, 18 bin 495 kişi ile Ukrayna, 11 bin 500 kişi ile Kırgız ve 11 bin 300 kişi ile İranlıların izlediğini açıklamıştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-11-17 09:48:41



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