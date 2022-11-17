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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anneannesinin böbreğiyle acılarından kurtulan Mira: Nenem beni iyileştirdi

DHA

Anneannesinin böbreğiyle acılarından kurtulan Mira: Nenem beni iyileştirdi


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)BÖBREK yetmezliği nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 4 yıldır periton diyaliz tedavisi gören Mira Karayılan (6), anneannesi Sebiha Oğur'un (65) bağışladığı böbrekle sağlığına kavuştu. Mira, "Diyalize girince canım acıyordu. Nenem beni iyileştirdi" dedi.
Gaziantep'te ailesiyle yaşayan Mira Karayılan, 2 yaşındayken böbreklerinde protein kaçağı olduğu belirlenince tedavi görmeye başladı. İlerleyen süreçte böbrek yetmezliği teşhisi konulan Mira'ya, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde periton diyaliz tedavisine başlandı. Yaklaşık 16 saat diyalizde yatağa bağımlı kalan Mira'ya, anneannesi Sebiha Oğur, böbreğini bağışladı. Gerekli işlemlerin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'nde, 28 Temmuz'da anneanneden alınan böbrek Mira'ya nakledildi.
'ORGAN BAĞIŞLAYIN'
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nefroloji Bölümü'nde nakil sonrası tedavisi süren Mira Karayılan, "Böbrek nakli oldum. Nenem beni iyileştirdi. Şimdi iyiyim. Ben büyüyünce doktor ya da polis olacağım. Diyalize girince canım acıyordu. Girmek istemiyordum. 'Beni çıkartın buradan' diyordum, artık dayanamadım nakil oldum. Bir sürü kişi nakil bekliyor. Organ bağışlayın. Büyüdüm, iyileştim, okula gideceğim artık" dedi.
Mira'nın 4 yıldır böbrek yetmezliği rahatsızlığı yaşadığını belirten Seda Karayılan, kızının tedavi sürecini anlatarak, "Rahatsızlığı 2 yaşında protein kaçağı olarak başladı. Sonradan böbrek yetmezliğine çevirdi. 2,5 seneye yakın periton diyalize girdik. Diyalize girdiğinde canı çok acıyordu. 1216 saat süren periton diyalize giriyordu. Her boşaltımda ister istemez acıları oluyordu. Çok zor adapte olmaya başladı. Makineye bağlanmak istemiyordu. 'Anne yeter istemiyorum, beni kurtar buradan. Anne ben bağlanmak istemiyorum. Ben okula gitmek istiyorum' diyordu. Yaşı ilerledikçe daha çok aklı yetmeye başladı. Bir an önce nakil olmasını çok istiyorduk. Çok şükür şu an makineden kurtuldu. O zorluklar çok fazlaydı. Gece sabaha kadar uyumazdı. Sürekli ağlardı. İster istemez psikolojik olarak da yıprandı. Çok şükür ki kurtuldu" diye konuştu.
'SENİN KIZIN DA BENİM CANIM' DEDİ, TORUNUNA BÖBREĞİNİ BAĞIŞLADI
Karayılan, "Anneannesi böbreğini vermek istedi. Annem kızıma böbreğini verdi. Şu an çok iyi durumda. Aslında ben böbreğimi verecektim ama anneannesi çok istedi. Ben başta karşı çıktım. 'Anne sen böbreğini verme, sen de benim canımsın' dedim. 'Senin kızın da benim canım, ben böbreğimi vermek istiyorum' dedi. Sonrasında annem torununa böbreğini verdi ve kızım nakil oldu. Çok şükür öncekine göre makineye bağlanmıyor ve daha iyi. Zamanla geçebilecek ufak tefek sıkıntıları var. İnşallah Allah'ın izniyle iyi olacak" ifadesini kullandı.
'MAKİNEDEN KURTULDUM, ÇOK MUTLUYUM'
Mira'nın durumunu aktaran Seda Karayılan, "Makineden kurtulduğuna çok seviniyor. Okula gitmek istiyor. En büyük hayali okula gitmek. Bu sene ana sınıfına gitmesi gerekti ama gidemedi ve nakil oldu. Gelecek seneyi dört gözle bekliyor. 'Okula gideceğim. Nakil oldum. Makineden kurtuldum. Çok mutluyum anne. İyi ki kurtuldum. Herkes gibi sağlıklı olup okula gideceğim' diyor. Şu an mutluyuz. İnşallah böyle gider ve daha iyi oluruz. Her şeyin güzel olacağına başından beri inanmıştım. İnşallah daha iyi olacağına inanıyorum" dedi.
Organ bağışına dikkati çeken Karayılan, "Mümkün olduğu kadar bağış yapılırsa daha iyi olur. Çok sayıda çocuk burada nakil bekliyor. Ne kadar bağış, o kadar nakille iyileşen çocuk" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-11-17 10:23:33

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