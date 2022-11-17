Çılgın Sayısal Loto'nun 180 milyonluk ikramiyesi Antalya'ya çıktı (2)



'EN BÜYÜK İKRAMİYEYİ VERDİK'

Antalya Kumluca'da, Çılgın Sayısal Loto'nun 180 milyon 245 bin 96 lira 70 kuruşluk büyük ikramiyesinin isabet ettiği talihli, henüz ortaya çıkmazken, kuponun yatırıldığı bayinin sahibi Yaşar Yeşiloğlu, "Çılgın Sayısal Loto 180 milyon lira bizim bayimizden çıkmıştır. Arkadaşımızı kutluyoruz. Çılgın Sayısal çıkmaz, demeyin. En büyük ikramiyeyi Antalya Kumluca Yeşiloğlu iddia bayisinde vermiş bulunmaktayız. Herkese hayırlı, uğurlu olsun. Bizden çıktığı için de çok mutluyuz. Kumluca'mız ve bizim için de önemli olduğunu düşünüyoruz. Herkese hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Talihlinin kim olduğu merak uyandırırken, kentte yaşayan Özcan Akkaya, büyük ikramiyenin kendisine çıkması durumunda neler yapacağını şöyle anlattı:

"İddia bayisiyle üleşirdim, para bana çıksaydı. Buraya çıktığına sevindim. Arkadaşlarımız yararlansın. Buraya yatırım yapardım. Gerçekten parayı Kumluca'ya harcardım. Bir kere herkesi eğlendirirdim. Bu sokağı mutlu ederdim."

Esnaftan Abdullah Sezer de "Vatandaşımızın biri karşı bayide oynamış. Kime çıkmışsa kendisine hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah Kumluca'mıza yatırım yapar. İnsanlar, iş sahibi olur. Bana çıksa gereken yardımları yaparım. Bana çıksa herkese yardım ederim" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2022-11-17 16:22:28



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