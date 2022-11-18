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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afrika ülkeleri kamplarını Antalya'da yapıyor

DHA

Afrika ülkeleri kamplarını Antalya'da yapıyor


Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası maçları için liglere ara verilirken, Dünya Kupası'nda yer alamayan ve gelecek yıl düzenlenecek turnuvalara hazırlanan bazı Afrika ülke milli takımları kamplarını yapmak için Antalya'yı seçti.
2022 Dünya Kupası'nda yer alamayan Nijer, Gambiya, Gine-Bissau, Libya ve Gabon milli takımları, kamp çalışmalarını Antalya'da yapıyor. Spor turizmi şirketi Tsstur/tssFC'nin düzenlediği organizasyonla Afrika ülkeleri, bir hafta boyunca birbirleriyle hazırlık maçları yaparak gelecek turnuvalara hazırlanıyor. Bu kapsamda Antalya Zeytinköy Stadyumu'nda Libya ile Nijer karşılaştı. Maçta iki ekip de kıyasıya bir mücadele örneği sergilerken ilk yarıyı Libya 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda Nijer beraberliği yakalasa da Libya son dakikalarda bulduğu golle rakibini yenmeyi başardı.
ELFADLİ: BURAYA GELMEKLE ÇOK DOĞRU KARAR VERMİŞİZ
Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Libya Milli takım oyuncusu 25 yaşındaki Daniel Elfadli, Antalya'da saha zeminlerinin ve havanın güzel olduğunu belirtti. Elfadli, "Güzel bir maç oynadık. İlk yarıyı önde tamamladık ancak ikinci yarıda bir gol yedik ve beraberliği yakaladılar. Ancak sonra bir gol daha atarak maçı kazandık. Antalya'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada hava çok güzel, saha zeminleri çok iyi. İnsanlar çok arkadaş canlısı, tam bir futbol havası mevcut. Antalya'da her şey çok iyi, buraya gelmekle çok doğru bir karar vermişiz" dedi.
SERKAN ÇERİ: 90 TAKIMI ANTALYA'DA AĞIRLAYACAĞIZ
5 Afrika ülkesinin kamp için Antalya'yı seçtiğini ve bu süreçte başarılı bir organizasyon yürüttüklerini kaydeden Tsstur/tssFC Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, "Şu ana kadar her şey çok iyi gidiyor. Takımlar hem tesislerden hem de organizasyondan çok memnun. 20 Kasım Cuma günü kendi aralarında hazırlık maçları oynayacaklar. İleride bu anlamda daha büyük organizasyonlarımız da olacak. Antalya'da bu kış sezonunda 90 takımı ağırlayacağız. Çok önemli bir döviz girdisi oluyor ülkemize, bu konuda hem gelir hem de istihdam sağlıyoruz, bu bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.
Organizasyon kapsamında 20 Kasım Pazar günü saat 15.00'te Gambiya Gine-Bissau, saat 20.00'de de Gabon Nijer karşılaşmaları oynanacak. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Libya-Nijer maçı detaylar
Libya oyuncusu Daniel Elfadli röp
Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-11-18 10:34:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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