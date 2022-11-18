15 yılda 700 eski paranın yer aldığı koleksiyon oluşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 yılda 700 eski paranın yer aldığı koleksiyon oluşturdu

DHA

15 yılda 700 eski paranın yer aldığı koleksiyon oluşturdu


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yaşayan İnanç Kocakaya (31), 15 yıl önce girdiği antikacıda görüp etkilendiği eski madeni para ve banknotları toplamaya başladı. Kocakaya'nın yaklaşık 700 parçalık koleksiyonunda, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1877 yılında bastırdığı 100 kuruş ile 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün fotoğrafının yer aldığı paralar da var.
Muratpaşa ilçesinde oturan İnanç Kocakaya, 15 yıl önce girdiği antikacıda gördüğü eski paralara ilgi duymaya başladı. Eski madeni ve banknot paraları 15 yıldır toplayarak biriktiren Karakaya, şu an 450 banknot ve 250 madeni paranın yer aldığı koleksiyon oluşturdu. Karakaya'nın koleksiyonunda, 1877 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun bastırdığı kağıt 100 kuruş da bulunuyor. Bu para günümüzde 1500 ila 2 bin 500 TL arasında alıcı buluyor.
İSMET İNÖNÜ PARALAR
Kocakaya'nın koleksiyonunda, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün fotoğraflarının basılı olduğu banknot da var. İsmet İnönü'nün fotoğraflarının basılı olduğu 50 kuruş, 1, 2,5 ve 100 lira ise günümüzde 500 ila 5 bin TL arasında koleksiyonerler tarafından alınıyor.
Liseye gittiği esnada antikacıda gördüğü eski paralara ilgisinin başladığını belirten İnanç Kacakaya, "Bu durum bende lise çağında dershaneye gittiğim esnada girdiğim bir antikacıda başladı. Bu paraları topladığım zaman kendimi rahatlamış hissediyorum" dedi.
Elinde şu ana kadar Osmanlı döneminden günümüz Türkiye'sine kadar eski paralar olduğunu söyleyen Kocakaya, "Osmanlı paraları, pulları, akçeler, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait yaklaşık 700'e yakın kağıt ve madeni paralar bulunuyor" diye konuştu.
'SULTAN ABDÜLMECİT DÖNEMİNDEN KALAN 100 KAYME'
Koleksiyonun toplam değerinin 100 bin TL'yi bulduğuna dikkat çeken Kocakaya, şunları söyledi:
"Koleksiyonumda yer alan en önemli para ise Osmanlı Devleti'nin 31'inci padişahı Sultan Abdülmecit'in bastırdığı 100 kuruş (kayme). Bir diğer önemli para ise Türkiye'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ABD bankasına bastırdığı ve üzerinde kendi resminin basılı olduğu para. Bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli parası 1934 yılının 100 kuruşudur. Bu para 3 kalıp olarak küçük, orta ve büyük olarak basılmıştır. 830 ayar gümüş olarak basılmıştır. Bu da 8,2 gram ağırlığındadır ve şu an 2 bin 5003 bin TL arasında satılıyor."
Topladığı koleksiyon paralarla sergi açmayı hedeflediğini söyleyen Kocakaya, daha sonra ise yurt dışına çıkma hedefi olduğunu dile getirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-11-18 11:01:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)RUS VE UKRAYNALILAR AKIN ETTİ; ANTALYA&#039;DA YABANCIYA KONUT SATIŞI İKİ KATINA ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)RUS VE UKRAYNALILAR AKIN ETTİ; ...
(Görüntülü)Afrika ülkeleri kamplarını Antalya&#039;da yapıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü)Afrika ülkeleri kamplarını Antalya'da ...
Afrika ülkeleri kamplarını Antalya'da yapıyor
YEREL HABERLER Afrika ülkeleri kamplarını Antalya'da yapıyor
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DA PANSİYONDA ŞÜPHELİ ÖLÜM
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA PANSİYONDA ŞÜPHELİ ÖLÜM
Antalya'da bir kişi pansiyon odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da bir kişi pansiyon odasında ölü bulundu
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Antalya'da seyahat acenteleri temsilcileriyle buluştu
YEREL HABERLER TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Antalya'da seyahat ...
Antalya´da pansiyonda şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Antalya´da pansiyonda şüpheli ölüm
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere dijital sensör desteği
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere dijital ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya Esnaf Odaları Birliği üyeleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya Esnaf Odaları ...
CW Enerji, Antalya'da bir fabrikanın çatısına güneş enerjisi santrali kurdu
YEREL HABERLER CW Enerji, Antalya'da bir fabrikanın çatısına güneş ...
Antalya'da inşaatın 4. katından düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Antalya'da inşaatın 4. katından düşen işçi öldü
Antalya'da merkezli 5 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 10 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da merkezli 5 ildeki dolandırıcılık ...
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DA 180 MİLYONLUK KUPONU SATAN BAYİNİN SAHİBİ &#039;EN BÜYÜK İKRAMİYEYİ VERMİŞ BULUNMAKTAYIZ&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA 180 MİLYONLUK KUPONU ...
Çılgın Sayısal Loto'nun 180 milyonluk ikramiyesi Antalya'ya çıktı (2)
YEREL HABERLER Çılgın Sayısal Loto'nun 180 milyonluk ikramiyesi ...
Antalya'da 8 aracın karıştığı kazada sürücü ve yolcular yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Antalya'da 8 aracın karıştığı kazada sürücü ve ...
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DA YABANCI TURİST SAYISI 13 MİLYONU AŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA YABANCI TURİST SAYISI 13 ...
Antalya'daki Rus ve Ukraynalıları "Türkçe" birleştirdi
YEREL HABERLER Antalya'daki Rus ve Ukraynalıları "Türkçe" ...
Antalya'da yabancı turist sayısı 13 milyonu aştı
YEREL HABERLER Antalya'da yabancı turist sayısı 13 milyonu aştı
(Görüntülü) KÖY YAŞAM MERKEZİ&#039;NE YOĞUN İLGİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KÖY YAŞAM MERKEZİ'NE YOĞUN İLGİ
GastroAntalya, gastronomi dünyasının profesyonellerini buluşturdu
YEREL HABERLER GastroAntalya, gastronomi dünyasının ...
Çılgın Sayısal Loto'nun 180 milyonluk ikramiyesi Antalya'ya çıktı
YEREL HABERLER Çılgın Sayısal Loto'nun 180 milyonluk ikramiyesi ...
Rus ve Ukraynalılar akın etti; Antalya'da yabancıya konut satışı iki katına çıktı
YEREL HABERLER Rus ve Ukraynalılar akın etti; Antalya'da yabancıya ...
(Görüntülü) DOKTORA &#039;HEDİYE OLSUN&#039; DİYE GETİRDİĞİ KOLİ, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ 
YEREL HABERLER (Görüntülü) DOKTORA 'HEDİYE OLSUN' DİYE ...
Doktora getirdiği 'hediye' koli, polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Doktora getirdiği 'hediye' koli, polisi alarma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.