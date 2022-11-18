Başpehlivan İsmail Balaban ile İlayda Şeker nişanlandı



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)KIRKPINAR Yağlı Güreşleri'nde 2 kez başpehlivan olan Antalyalı güreşçi İsmail Balaban, katıldığı Survivor yarışmasında tanıştığı İlayda Şeker ile nişanlandı.

Survivor 2021 şampiyonu başpehlivan İsmail Balaban ile uzun süredir birlikte olduğu İlayda Şeker nişanlandı. Çiftin nişanına, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk'ün yanı sıra geçen aylarda silahla vurularak yaralanan belediye başkan yardımcısı Hasan Aydın ve yakın çevresi katıldı. Çiftin nişan fotoğraflarına `Mutluluklar´ yorumları yağdı.

Şampiyon olarak tamamladığı yarışma sırasında nişanlısından ayrılan İsmail Balaban, yarışmadaki arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı. Başpehlivan Balaban, İlayda Şeker´e bayram harçlığı olarak altın takması ve doğum gününde de araba almasıyla dikkat çekmişti. (DHA)DHA-Magazin Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-11-18 16:10:39



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