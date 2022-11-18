Oğlunun cenazesini almaya giderken kazada hayatını kaybetti

Mithat ABAKANCavit AKGÜN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA´nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Hayrettin Aktaş (52) ile hayatını kaybeden Emine Halıcı'nın (56), dün Muğla´nın Menteşe ilçesinde ölü olarak bulunan oğlu Onur Halıcı´nın (27) cenazesini almaya gittiği öğrenildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada Hayrettin Aktaş ile Emine Halıcı yaşamını yitirirken, 1'i ağır 6 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Emine Halıcı´nın, dün Muğla´nın Menteşe ilçesinde doğalgaz borusuna asılı halde ölü olarak bulunan Onur Halıcı´nın annesi olduğu öğrenildi. Emine Halıcı'nın beraberinde yakınlarıyla birlikte oğlunun cenazesini almak üzere Ordu´dan yola çıktıkları öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mithat ABAKANCavit AKGÜN
2022-11-18 19:23:15
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