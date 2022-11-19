'Kadavradan uygun böbrek çıktı' telefonuyla hayatı değişti



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da doğuştan kronik böbrek rahatsızlığı yaşayan Barış Barışkan (15), 'Kadavradan uygun böbrek çıktı' telefonunun ardından gittiği hastanede nakille sağlığına kavuştu. Barışkan, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Şimdi okuluma devam etmek istiyorum" dedi.

Gazipaşa ilçesinde doğuştan kronik böbrek hastası olan hayatının büyük bölümünü acil servislerde ve hastanelerde geçiren Barış Barışkan, bu nedenle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Yaklaşık 11 ay önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan Barışkan, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'ne yönlendirildi. Anne ve babasının böbreğinin uyumlu çıkması üzerine nakil ameliyatı için gün sayan Barışkan'ın böbrek değerlerindeki anormallikler nedeniyle annesinden nakil yapılamadı. Bu sırada kadavradan nakil sırasına giren Barış Barışkan'a, doku uyumlu böbrek çıktı. Fakat böbreğindeki iltihaplanma nedeniyle nakil ameliyatı yeniden iptal edildi. 7 Ekim sabahı gelen 'Kadavradan size uyumlu böbrek çıktı' telefonuyla hayatı değişen Barış Barışkan, o gün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek nakil oldu.

HAYATININ BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ HASTANELERDE GEÇİRDİ

Barış Barışkan, doğuştan böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi için haftanın 3-4 gününü hastanelerde geçirdiğini anlattı. Hastalığı nedeniyle okulunu yarıda bıraktığını belirten Barışkan, "1 gün okula gidiyorsam 3 ay hastanede yatıyordum. Bu süreçte bana doktorlar, hemşireler çok yardımcı oldu. Tuzsuz yemekler yiyordum. Şekerim çok yükseliyordu. Bu nedenle hastanelerde, acillerde günlerimi geçiriyordum. Kendimi çok garip hissediyordum" dedi.

Sık sık hastalandığını anlatan Barış Barışkan, "Okula gidemediğim için üzülüyor, sıkılıyordum. Kimse yoktu. Sadece serum makineleri vardı, onların sesi geliyordu. Yatıp, kalkıyordum. Bir şey yapamıyordum" diye konuştu.

SABAHA KARŞI ÇALAN TELEFONLA HAYATI DEĞİŞTİ

Kendisine kronik böbrek rahatsızlığı teşhisi koyulduğunu aktaran Barış Barışkan, şunları kaydetti:

"Bizi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirdiler. Doktorlar, annemin ve babamın nakil için değerlerinin uyduğunu, bunun çok güzel olduğunu söyledi. 'Hanginiz böbreğinizi bağışlamak istiyorsunuz' diye sordu. Annem böbreğini bağışlamayı kabul etti. 2 ay sonra böbrek değerlerimin çok düşmesi nedeniyle kadavradan nakil sırasına girdik. Böbrek değeri yine istenilen seviyeye gelmedi. Bu nedenle nakil yapılamadı. Biz de her ay düzenli kontrollere geldik. Ayın 7'sinde sabaha karşı bir telefon geldi. 'Kadavradan size uygun böbrek çıktı' denildi. Biz de apar topar otobüse binerek geldik. O gün akşama doğru böbrek naklimi oldum."

'KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden gelen telefonla kendisini çok garip hissettiğini aktaran Barış Barışkan, "Ondan 2 hafta önce yine kadavradan nakil çıkmıştı. Şaşırmıştık. O nakil için doku uyumu vardı fakat böbrekte iltihaplanma vardı. Bu nedenle olmamıştı. Kendimi çok iyi hissediyorum. Hiçbir sıkıntım yok. Çocuk gelişimi okuyordum. Bundan sonra okuluma devam etmek istiyorum" dedi.

Kendisi gibi binlerce kişinin organ bağışı beklediğini vurgulayan Barış Barışkan, "Cana can katalım, organ bağışlayalım" diye konuştu.

'SÜRPİZ OLDU'

Barış'ın annesi Necla Barışkan ise "15 senedir hastaneye gider gelirdik. Birkaç defa idrar yollarından ameliyat oldu. 11 ay önce de Akdeniz Üniversitesi'ne geldik. Nakil için başvuruda bulunduk. Nakil çıkınca bir yandan sevindik, bir yandan üzüldük. Aslında ben böbreğimi verecektim, değerler düşük çıktığı için olmadı. Bu nakil sürpriz oldu bize. Organ için çok bekleyen var, herkes bağış yaparsa iyi olur. Organ bağışı hayat kurtarıyor. Oğlumun hayatı kurtuldu. İnşallah iyi olur" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-11-19 10:23:24



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