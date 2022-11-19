Antalya'ya tatile gelen Kanadalı iş insanının cep telefonu çaldılar



Bülent TATOĞULLARIİbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'ya eşiyle tatile gelen İran asıllı Kanada vatandaşı iş insanı Farza Saranfarz'ın cep telefonu, 2 kişi tarafından, yankesicilik yöntemiyle çalındı. Polisten yardım isteyen Saranfarz, "Bizimle konuşmaya çalışırken telefonumuzu çaldılar. Çok üzüldük" dedi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Falez Parkı'nda meydana geldi. Tatil için eşiyle Antalya'ya gelen İran asıllı Kanadalı iş insanı Farza Saranfarz, Antalya Sahil Yaşam Parkı'nda bir süre gezip, güneşlendi. Daha sonra falezler üzerinde bulunan merdivenlerden Falez Parkı'na gitmek için yürüyen çiftin yanına biri kadın, 2 kişi geldi. İki şüpheli, iddiaya göre lafa tuttukları çiftin yaklaşık 60 bin TL değerindeki cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle alıp, kaçtı.

Saranfarz, eşiyle parkta bir süre telefonunu çalan hırsızı aradıktan sonra polisten yardım istedi. Bölgeye sevk edilen polisler, çiftin ifadesi doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın bir anda olduğunu söyleyen Saranfarz, "Kanada'dan Antalya'ya tatil için geldik. Birkaç gün gezip, gidecektik. Bizimle konuşmaya çalışırken telefonumuzu çaldılar. Çok üzüldük" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARIİbrahim LALELİ

2022-11-19 15:20:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.