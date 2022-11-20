Doğaya bırakılan misina, gümüş yağmurcun kuşunu bacağından etti



Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)MERSİN'in Kazanlı sahilinde kuş gözlemi yapan Mustafa Erturhan, tek bacağı kopmuş gümüş yağmurcun kuşunu görüntüledi. Durumun çok üzücü olduğunu ve insan kaynaklı atıklar nedeniyle benzer birçok olayla karşılaştıklarını söyleyen Erturhan, "Kuşların çoğunun ayağına atık olarak bırakılan misina ve benzeri insan kaynaklı atıklar dolandığı için kopma yaşanıyor" dedi.

İlkbahar ve sonbahar aylarında göçmen kuşların en önemli geçiş ve durak noktaları olan Akdeniz sahillerinde, kuş gözlemcileri tarafından gözlemler yapılıyor. Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyesi Mustafa Erturhan da geçen hafta sonu Mersin'de, Çukurova deltasının batısındaki önemli kuş gözlem alanı olan Kazanlı sahilinde, tek bacağı kopmuş gümüş yağmurcun kuşunu görüntüledi. Kuşun doğaya bırakılmış misinanın dolanması nedeniyle sol bacağının koptuğunu söyleyen Mustafa Erturhan, benzer durumlarla çok defa karşılaşıldığını kaydetti. Erturhan, "Sahiller ve sulak alanlara atılan plastik atıklar, misina ve olta parçalarıyla onların minik ayaklarına dolanabilecek diğer atıklar nedeniyle hayatını tek ayakla sürdürmeye çalışan bir gümüş yağmurcun. Gözlemlerimizde maalesef bu şekilde birçok olayla karşılaşıyoruz ve kuşların çoğunun ayağına atık olarak bırakılan misina ve benzeri insan kaynaklı atıklar dolandığı için kopma yaşanıyor. Bu tür atıklar yüzünden birçok kuş yaşamını kaybediyor veya bu şekilde yaralanıyor. Bu gümüş yağmurcun da tek bacağını kaybetmiş, bu şekilde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Gerçekten çok üzücü" dedi.

'BİLİNÇSİZCE ÇEVREYE VERDİĞİMİZ ZARARLAR'

İlkbahar döneminde de Manavgat'ta tek bacağını kaybetmiş başka kuşla karşılaştıklarını dile getiren Erturhan, "Misina, ağ gibi atıklar yüzünden deniz kaplumbağaları ve birçok deniz canlısı da yaşamını yitiriyor veya yaralanıp, vücutlarındaki bazı uzuvları bu şekilde kaybedebiliyor. Balıkçılarımızın bu atıkları bırakmamaları gerekiyor. Bu görüntülere baktığımızda bilinçsizce çevreye verdiğimiz zararların aslında başka canlıların hayatını ne kadar zorlaştırdığını düşünmeli ve ona göre davranmalıyız çünkü yaban hayvanları, doğada çoğunluğu insan kaynaklı birçok olumsuzluğa maruz kalıyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-11-20 11:00:07



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