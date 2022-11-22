Tüm istilacı türlere, balon balığı teşviki istendi



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da düzenlenen Doğu ve Güney Avrupa İstilacı Yabancı türler İletişim Ağı 11'inci Konferansı'nda, Türkiye'de balon balığı avlayan balıkçılara 5 liradan 12,5 TL'ye kadar kuyruk başı ödenen teşvikin, diğer istilacı türler için de genişletilmesi talep edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, ev sahipliğini Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nün (AKSAM) üstlendiği Doğu ve Güney Avrupa İstilacı Yabancı Türler İletişim Ağı (ESENIAS) 11'inci Konferansı'nda Akdeniz'in ekosistemini tehdit eden istilacı türlerle mücadele konusu da ele alındı. Antalya'nın Demre ilçesindeki AKSAM'a ait Beymelek Balık Üretim Çiftliği'ndeki konferansta, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu yıl, siyanürden 1200 kat daha yüksek zehre sahip balon balıklarının 'Lagocephalus sceleratus' türü için tane başına 12,5 TL, diğer 7 küçük tür için 5'er TL fiyatla balıkçılara verdiği teşvik de gündeme geldi.

İSTİLACI TÜRLERE TEŞVİK TALEBİ

Konferansta Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz sunum yaptı. Doç. Dr. Kanyılmaz, 2022 yılında benekli balon balığının kuyruk adedi başına teşvikin 5 liradan 12,5 liraya, diğer türlerinde 50 kuruştan 2,5 liraya çıkarılmasının, balon balığı avcılığına ilginin artmasını sağladığını açıkladı. Doç. Dr. Kanyılmaz, balıkçıların balon balığı teşvikinin devam etmesini istediği, teşvikin diğer istilacı türleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini talep ettiğini de kaydetti. Doç. Dr. Kanyılmaz, bu yılki alımlara ilişkin net verilerin yıl sonunda açıklanacağını belirterek, "Destekleme kapsamında şu ana kadar en çok benekli balon balığı teslim alındı. En çok Antalya'dan balık avlanıyor. Bunu Hatay takip etti" dedi.

10 İL DESTEK KAPSAMINDA

Süveyş Kanalı'ndan geçerek Akdeniz'e göç eden en tehlikeli tür ve zehri siyanürden 1200 kat daha güçlü balon balığı popülasyonunun azaltılması amacıyla başlatılan satın alma kampanyasında yıllık 5,5 milyon balon balığının avlanması hedefleniyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlükleri aracılığıyla Akdeniz ve Ege bölgelerindeki il ve ilçelerinde toplam 64 alım noktası kurdu. Akdeniz ve Ege'ye kıyısı olan Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Hatay, İzmir, Mersin ve Muğla toplam 10 il destek kapsamına alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-11-22 09:54:13



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