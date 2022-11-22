Okul bahçesindeki Atatürk büstünü kırdılar



Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kepez ilçesindeki okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boyun kısmından kırıldı.

Olay, gece Kanal Mahallesi'ndeki Alaeddin Keykubat Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul bahçesine giren kişi ya da kişiler, Atatürk büstünü boyun kısmından kırdı. Baş kısmına da hasar verildiği görülen büst, olay yerinde bırakıldı. Görevliler, sabah gelip büstü görünce durumu polise bildirdi. İhbarla gelen ekipler, kamera görüntülerini inceledi. Büstün yerine yenisi konulurken, polis de inceleme için diğer parçaları emniyete götürdü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-11-22 14:23:37



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