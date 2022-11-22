Okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırı (2)

SALDIRGAN GÖZALTINDA
Antalya'nın Kepez ilçesindeki Alaeddin Keykubat Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk büstünün boyun kısmından kırılmasıyla ilgili cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından okul müdürünün ifadesinin alınması, görgü tespit tutanağı düzenlenmesi ve adli tahkikat yapılması yönünde talimat verilirken, yapılan araştırma ve incelemeler sonucu büstü kıran kişi, yakalanarak gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. (DHA)Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-11-22 16:01:06
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