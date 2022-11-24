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Aspendos Arena davasında mahkeme `tarla´ dedi, mülk sahibi 7 milyonluk teklifi reddetti

DHA

Aspendos Arena davasında mahkeme `tarla´ dedi, mülk sahibi 7 milyonluk teklifi reddetti


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun geçici olmak şartıyla 5 bin kişi kapasiteli 1300 metrekarelik sahnesi bulunan, mahkemenin yıkım ve tahliye kararları kesinleşen Aspendos Arena'nın bulunduğu arazinin, Antalya Toprak Koruma Kurulu'nca tarım arazisi statüsünden çıkartılmasına ilişkin kararı, Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'nce iptal edildi. Diğer taraftan da kamulaştırılmak istenen arazi için 7 milyon TL'lik teklif mülk sahibince reddedildi.
Serik ilçesinde 2008 yılına kadar Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 2 bin yıllık antik tiyatronun restorasyon işlemleri nedeniyle gösterilerini durdurdu. O dönem Aspendos Antik Tiyatro'ya yakın bölgede, Hüseyin Avni Aykol'a ait, 39,9 dönümlük arazinin kiralanan 25 dönümlük alanında Aspendos Arena kuruldu. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun geçici olarak inşa edilen gösteri merkezinin 2017'de yıkımına karar vermesiyle arazi sahibi Aykol, tahliye davası açtı. O günden bugüne çok sayıda davaya konu olan araziye ilişkin mülk sahibi, gösteri merkezinin yıkımı ve tahliyesi davalarını kazanırken, gösteri merkezi de mühürlendi ve tahliye için de icra takibi işlemleri başlatıldı.
TARLA STATÜSÜNDEN ÇIKARTILDI
Kesinleşen yıkım ve tahliye davaları sürecinde, 3'üncü Derecede Arkeolojik Sit Alanı ve tarım arazisi statüsündeki arazinin, tarım dışı alana dönüştürülmesi ile kamulaştırılması işlemleri gündeme geldi. Mülk sahibi Aykol'un talebi üzerine geçen yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden verilen yanıtta, Antalya Toprak Koruma Kurulu'nca taşınmazın tarım dışı kullanımının uygun görüldüğü kaydedildi. Arazisinin boşaltılmasını ve tarım arazisi olarak kalmasını isteyen mülk sahibi Aykol, Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne açtığı davada, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Antalya Toprak Koruma Kurulu'nun kararıyla ilgili yürütmenin durdurulması ve iptalini istedi.
MAHKEME, KURUL KARARINI İPTAL ETTİ
Davacı Aykol'un avukatı Bengünil Işık, belediyenin imara aykırılıktan dolayı verdiği yıkım kararı ile mülk sahibinin açtığı tahliye talebine yönelik tüm davaların kesinleştiğini ve arazinin 3'üncü Derecede Arkeolojik Sit Alanı olması nedeniyle Koruma Kurulu'nun hazırlayacağı rapor doğrultusunda tahliye işleminin hangi usullerle gerçekleşeceğinin belirleneceğini ve bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini anlattı. 2021 yılındaki Antalya Toprak Koruma Kurulu'nun 'tarım dışı kullanılsın' şeklindeki kararına karşı açılan davanın da sonuçlandığını belirten Avukat Işık, Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'nce, Toprak Koruma Kurulu'nun arazinin tarım dışı kullanımına yönelik kararın iptal edildiğini açıkladı.
KAMULAŞTIRMA İÇİN 7 MİLYON TL TEKLİF
Diğer taraftan da arazinin kamulaştırılmak istendiğini anlatan Bengülnil Işık, "Mahkeme kararıyla da artık taşınmazın halihazırda tarım dışı kullanımı mümkün değil. Kamulaştırma işlemleri kapsamında müvekkilimle beraber Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nde bir uzlaşma toplantısına da çağrıldık. 7 milyon TL'lik bir teklifte bulunuldu kamulaştırma işlemi için, fakat bizim 'herhangi bir meblağ kabul etmemiz mümkün değildir' diyerek imzaladık tutanakları. Bu toplantının sonucunda da anlaşılacağı üzere herhangi bir meblağın tarafımıza ödenmesi, temini, para miktarı gibi bir sıkıntı söz konusu değil, mülk sahibinin kesinleşmiş mahkeme kararları doğrultusunda kiracının tahliye edilmesi ve kamulaştırma işlemlerinin de hukuka aykırı olması nedeniyle iptali gerekiyor" dedi.
'100 MİLYON DA VERSELER KABUL ETMİYORUM'
Tarla statüsündeki arazisiyle ilgili uzun süredir devam eden tahliyesi ve içine yapılan binaların yıkımına yönelik tüm davaları kazandıklarını anlatan mülk sahibi Hüseyin Avni Aykol da "Bugünkü uzlaşma komisyonunda kamulaştırma için bana 7 milyon TL teklifte bulunuldu. 7 milyon değil, 30 milyon değil, 100 milyon da verseler ben kabul etmiyorum. Burası benim ata toprağımdır. Burada Anadolu Ateşi tarafından yapılan binanın yıkılıp eski haline getirilmesini, tarım toprağı dökülerekten teslim edilmesi ve burayı terk etmelerini istiyorum. Adalete güveniyorum" diye konuştu.  (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-11-24 10:43:23

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