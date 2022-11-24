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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, Narkotim ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda, 24 paket halinde daralı 12 kilo 460 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, sevkiyatın dikkat çekmemek için VIP araçla yapıldığı ortaya çıktı.

Doğu illerinden VIP araçla Antalya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı alan Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yapan ekipler, Aksu ilçesinde aracı durdurdu. Hassas burunlu köpekle arama yapan ekipler, aracın bagaj kısmına gizlenmiş 24 paket halinde daralı 12 kilo 460 gram genetiğiyle oynanmış esrar ele geçirdi. Olayla ilgili C.T. ve S.T. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan şüpheliler, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerinden S.T. serbest kalırken, C.T. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-11-24 11:25:44



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