İspanyol model Cindy Kimberly, Antalya'da podyuma çıkacak



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)TOP modellerin çıktığı defileleriyle dünya çapında bir bilinirliliğe kavuşan Dosso Dossi Fashion Show, 20´nci yılında yine ünlü bir modeli ağırlayacak. Beşiktaşlı futbolcu Dele Alli'nin sevgilisi İspanyol Model Cindy Kimberly, Antalya'da düzenlenecek etkinlikte podyuma baş manken olarak çıkacak.

Adriana Lima, Miranda Kerr, Kendall Jenner, Irina Shayk ve Paris Hilton gibi dünyaca ünlü isimleri defilelerinde yürüten Dosso Dossi Fashion Show, 20'nci yılında yine ünlü bir ismi ağırlayacak. 1998 Hollanda doğumlu İspanyol asıllı model Cindy Kimberly, Antalya'da Nest Convention Center'da 16 Aralık'ta düzenlenecek defilede baş manken olarak podyuma çıkacak. Son dönemde moda ve spor dergilerinin kapaklarında sıkça yer alan Cindy Kimberly, dünyaca ünlü moda şovlarının da aranan modelleri arasında bulunuyor. Sosyal medya hesaplarında 7 milyon takipçisi bulunan ünlü model, Türkiye´de de Beşiktaş'ın dünyaca ünlü futbolcusu Dele Alli'nin sevgilisi olarak tanınıyor.

ÖZEL MÜZİK ŞÖLENİ

Pandemi döneminde ara verilen fiziki defilelere yeniden başlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, 20'inci yıla özel pek çok sürpriz hazırladıklarını da söyledi. İspanyol model Cindy Kimberly'e defilede 60 Türk mankenin de eşlik edeceğini belirten Eraslan, "1419 Aralık tarihleri arasında Antalya'da düzenleyeceğimiz Dosso Dossi Fashion Show, yine unutulmaz bir etkinliğe imza atacak. Ünlü Türk markaları 30 ülkeden gelecek hazır giyim alıcılarıyla buluşacak. Etkinliğimiz kapsamında Anfaş Expo Center'da 20'nci yıla özel görkemli bir müzik şöleni hazırlıyoruz. Mr. Dosso Dossi Live Performans, Sergey Lazarev, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ/

2022-11-25 11:31:37



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