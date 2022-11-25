Liselilerin bulunduğu otomobil, atıl haldeki trafo binasına çarptı: 1 ölü

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Bülent TATOĞULLARIMithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, içinde 3 lise öğrencisinin bulunduğu otomobil, atıl durumdaki trafo binasına çarptı. Kazada Emirhan Topalak (14) öldü, sürücü Mehmet Baran Dönmez (17) ile Hasan Hüseyin Erol (17) ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Antalya'nın Manavgat ilçesi Küçük Şelale yolunda meydana geldi. Ehliyetsiz Mehmet Baran Dönmez´in kontrolünü kaybettiği 07 AHP 082 plakalı otomobil, atıl durumdaki trafo binasına çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, ön yolcu koltuğunda bulunan Emirhan Topalak yaşamını yitirdi, sürücü Mehmet Baran Dönmez ile Hüseyin Erol ise yaralandı. Erol ve Dönmez, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan iki lise öğrencisi yoğun bakıma tedaviye alındı. Emirhan Topalak'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Emirhan Topalak, Manavgat´ta toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Bülent TATOĞULLARIMithat ABAKAN

2022-11-25 11:42:06



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