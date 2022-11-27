Altınbeşik Mağarası'nın 2'nci katına araştırma tırmanışı



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın İbradı ilçesindeki Türkiye'nin en büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası'nın derinliklerine ekspedisyon (detaylı planlanmış araştırma) tırmanışı yapıldı. Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Mağara Koruma Şubesi'nce koordine edilen ve 8 saat süren ekspedisyon sırasında eşsiz manzara da fotoğraflandı.

Dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası'nın derinliklerine araştırma turu düzenlendi. DKMP Genel Müdürlüğü Mağara Koruma Şubesi'nin koordinesinde yapılan ekspedisyon 8 saat sürdü. Ege Mağara Araştırma ve Koruma Derneği Üyesi Ümit Günhan, Anadolu Speleoloji Grubu Derneği Üyesi Mert Gürbüz, Ege Üniversitesi Mağara Araştırma Kolu Üyesi Poyraz Rona Uhri ile Büşra Ayhan'ın da aralarında olduğu araştırma gezisine Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu malzeme desteği verdi.

2'NCİ KATA 'PROFESYONEL' SINIRI

İsmini üzerindeki Altınbeşik tepesinden alan, 1994 yılında 'milli park' statüsüne kavuşan Altınbeşik Mağarası'nın ziyarete açık 200 metrelik kısmında rehber eşliğinde şişme botla gezilebiliyor. 50 metre tırmanışla çıkılabilen 2'nci kata ise ancak profesyoneller ile eğitim almış mağaracılar erişim sağlayabiliyor.

Şişme botlarla derinliklere ilerleyen ekip, dik ve zorlu bir tırmanışın ardından mağaranın 2'nci katına ulaştı. Tırmanışı fotoğraflayan üyeler, suyun bıraktığı beyaz sarkıtlar ile zemini görüntüledi. Buradaki suyun rengi ve şeffaflığı dikkati çekti. Çekilen fotoğraflar ise hazırlanan araştırma raporunda ve DKMP resmi internet sitesinde yer alacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-11-27 10:33:44



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