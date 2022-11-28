Şenay'ı öldüren eşi: Silahın ikinci kez nasıl patladığını hatırlamıyorum



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da boşanma aşamasındaki eşi Şenay Ayvaoğlu'nu (37) tabancayla vurup öldüren Serkan Ayvaoğlu (42), ilk duruşmada, "Üstüme doğru tükürdü. Sinirle silahımı çıkardım ve arkasından bir el ateş ettim, yere düştü. Silahın ikinci kez nasıl patladığını hatırlamıyorum" dedi.

Olay, 13 Ağustos'ta Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi'nde meydana geldi. Annesini ziyaret edip düğüne katılan Şenay Ayvaoğlu, boşanma aşamasındaki uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Serkan Ayvaoğlu ile tartıştı. Tartışma sonrasında Ayvaoğlu, eşi Şenay Ayvaoğlu'na tabancayla ateş ederek öldürdü. Olay sonrası kaçan Serkan Ayvaoğlu, jandarma ekiplerince Korkuteli İlçesi Köseler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan Ayvaoğlu, tutuklandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Serkan Ayvaoğlu, Şenay Ayvaoğlu'nun yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Serkan Ayvaoğlu, Şenay Ayvaoğlu'yla 18 yıldır evli olduklarını belirterek, 3 çocuğu olduğunu söyledi. Son 1,5 yıldır Şenay Ayvaoğlu'yla tartışma yaşadıklarını belirten Ayvaoğlu, eşinin 'darp' şikayeti nedeniyle 22 Temmuz'da kendisine uzaklaştırma kararı aldırdığını ve boşanma davası açtığını anlattı.

'SİNİRLE ARKASINDAN BİR EL ATEŞ ETTİM'

Olay gününü anlatan Serkan Ayvaoğlu, "O gün kızım İ. A. (17) ile görüşmüştüm. Düğüne gideceğini söyleyince 'Ben de köye geliyorum, sizi görürüm' dedim. Akşam 20.00-20.15 gibi düğün yerine gittim. Karşı taraftaki parkta kızlarımın düğün yerinden çıkmasını beklemeye başladım. Eşim Şenay, iki kızımla beraber düğünden ayrıldı. Bana doğru gelirken 'Adi, şerefsiz pislik gelmiş. Konuşmayın onunla' diyerek üstüme doğru tükürdü. Beni bir adım geçmişken sinirle silahımı çıkardım ve arkasından bir el ateş ettim. Yere düştü. Silahın ikinci kez nasıl patladığını hatırlamıyorum. Silahı daha sonra kendime doğrultup sıktım ama patlamadı. Bu olaya karıştığım için pişmanım" dedi. Ayvaoğlu, aralarında husumet bulunan eşinin erkek kardeşi Mehmet Oklu'nun da düğünde olma ihtimaline karşı yanında silah götürdüğünü belirterek, niyetinin öldürmek olmadığını savundu.

'16 YILDIR KIZIMA ACI ÇEKTİRİYORDU'

Şenay Ayvaoğlu'nun babası Ali Oklu, kızının boşanma davası açtığını belirterek, "Sanık, 16 yıldır kızıma acı çektiriyordu. 3 ayda bir kavga ediyorlardı. Kızımı duvardan duvara vurup darbettiğini başkalarından duydum" diye konuştu. Şenay Ayvaoğlu'nun annesi Şenel Oklu ise düğüne kızı ve torunlarıyla gittiklerini belirterek, "Olay yerine vardığımda torunum, 'Babam, annemi vurup kaçtı' diye söyledi. Sanık, sürekli kızıma şiddet uygulamaktaydı" dedi.

Duruşmada dinlenen tanık Şaban Akçoban, aracını park ettiği sırada, düğünden çıkan 4-5 kişilik bir grubun yanında bir erkek şahıs gördüğünü ifade ederek, "Önce bir silah sesi duydum. Bayanın yere düştüğünü, erkek şahsın yerdeki bayana ateş ettiğini gördüm. Ardından sanığın elindeki silahı kendi kafasından indirerek, silaha doğru baktığını gördüm" diye konuştu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-11-28 15:14:13



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