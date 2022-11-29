Antalya'da kuvvetli yağmur; deniz kahverengi oldu (2)

ADRASAN'I DOLU VURDU
Antalya'nın batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili olurken, Kumluca ilçesinin önemli turizm merkezlerinden Adrasan Mahallesi'ne fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu, cam ve plastik seralarda hasara neden oldu, ağaçların meyveleri döküldü. Şiddetli yağış, Kumluca ve Demre ilçelerinde de yaşamı olumsuz etkiledi; toptancı hallerinde kamyon ve TIR'lara bir süre yükleme yapılamadı.
FİNİKE'YE 59,4 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ
Finike ilçesinde sağanak sonrası ani su baskınları oluştu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, ilçede son 24 saat içinde metrekareye 59,4 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. İlçede yağışlar sonrası birçok mahallede de su baskınları meydana geldi. (DHA)Mahir ÇEVİREN/ FİNİKE (Antalya), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya / Finike Mahir ÇEVİREN
2022-11-29 15:33:18
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