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Acun Ilıcalı: Arda Güler'de Hakan Çalhanoğlu seviyesinde potansiyel görüyorum

DHA

Acun Ilıcalı: Arda Güler'de Hakan Çalhanoğlu seviyesinde potansiyel görüyorum


Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, kamp yaptıkları otelde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Acun Ilıcalı, kamp için Antalya'da bulundukları için mutlu olduklarını ve Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'de Hakan Çalhanoğlu seviyesinde potansiyel gördüğünü söyledi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası arasında hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Hazırlıklar kapsamında ilk hazırlık maçını Medipol Başakşehir ile oynayan Hull City sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından Acun Ilıcalı, Regnum Carya Hotel'de takımla birlikte Türkiye'ye gelen taraftarlarla soru cevap söyleşisinde bir araya geldi. Hull City sahibi Acun Ilıcalı, taraftarlarla bir araya gelmeden önce ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"TAKIM RÜYADA GİBİ"
Takım ve taraftarlarla birlikte Antalya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, "Böyle bir mevsimde Antalya gibi güzel bir şehirde kamp yapabilmek bizim için büyük bir mutluluk. Çünkü dünyada çok zor bulunabilecek, koşulları bu kadar güzel ve gelişmiş bir şehir. Takım rüyada gibi, o açıdan çok mutluyum. Ben de onlara bu kadar güzel bir şehri tanıtabildiğim için daha mutluyum" dedi.
"BU KADAR HAYIR DUASIYLA İŞLERİMİZ İNŞALLAH RAST GİDER"
Takım taraftarlarının Türkiye'ye sempatilerinin ilk günden bu yana olduğuna dikkat çeken Ilıcalı, "Bizi ailelerine aldılar, sıra bizdeydi. Biz de onları ailemize taşıdık. Çok mutlular, o kadar çok teşekkür alıyorum ki bu kadar hayır duasıyla inşallah işlerimiz rast gider" diye konuştu.
"GÖREVİM, TARAFTARI ELİMDEN GELDİĞİNCE MUTLU ETMEK"
Uzun bir projeye başladığına vurgu yapan Acun Ilıcalı, "Benim kulübün sahibi olarak açıkçası bakış açım bütün kulüplerden farklı olmasını sağlamak. Bu iki yönlü olur; bir performans ve futbol çok önemli. Onun dışında taraftarların bu kulübü tuttuğu için ayrıcalıklı hissetmelerini istiyorum. Bu kulüp, çok köklü bir kulüp ve bana emanet. Benim de bundan sonraki görevim bu taraftarları elimden geldiğince mutlu etmek" şeklinde konuştu.
"2 TANE ZORLU RAKİP GETİRDİM"
Medipol Başakşehir ile hazırlık maçı oynamanın mutluluk verici olduğunu belirten Ilıcalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Hocamız zor takımlarla oynayalım dedi. İki tane zor rakip getirdik. Başakşehir 2 sene öncesinin şampiyonu, Trabzonspor da geçen sezonun şampiyonu. Trabzonspor ile de oynayacağız ve daha ne getireyim. Baktığınız zaman çok güçlü takımlarla oynayacağız. Başakşehir de ilk maçımızdı, skorun dışında oyunu beğendim. Dengeli geçti" dedi.
"ANTALYA'YI DÜNYA ÖVÜYOR"
Oyuncularının Antalya'yı övmesine gerek olmadığını, Antalya'yı dünyanın bildiğini söyleyen Hull City Sahibi Acun Ilıcalı, "Dünya Antalya'yı övüyor. Burası özel bir şehir. Burada çok değerli dostlarım var. Onlarla çok yakın ilişkilerim var. Burayı çok seviyorum. O yüzden Antalya'nın benim için maddi ve manevi önemi çok büyük" ifadelerini kullandı.
"TRANSFERE HOCAMIZ KARAR VERECEK"
Transfer döneminde oyuncu alınıp alınmayacağı ile kendisine gelen soruya Acun Ilıcalı, "Transfer döneminde ne olacağı belli olmuyor. Şu an yeni bir teknik direktör ile devam ediyoruz. Shota Arvaledze ile başlamıştık ve yollarımızı ayırdık. Kendisini çok sevmemize rağmen yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Şimdi de yeni bir hocamız var. Liam Rosenior, bize ne rapor verirse o yönde takviyeler yapacağız. Şuanda patron o, bize de onu mutlu etmek düşer. Hocamıza alternatif hep götürüyoruz. Türk liginden birçok oyuncu götürdük ve başarılı oldu bu arada. Baktığınız zaman Ozan Tufan'a tribünden şarkılar söyleniyor. Kendisine özel tezahürat var. Doğukan Sinik, sakatlık geçirdiği için çok vakit kaybetti ama onun dışında Tetteh'e herkes bayıldı. Allahyar, bu takımda çok önemli bir isim. Taraftarlar dönmesini bekliyor. Pelkas'a özel bir parantez açmak gerekiyor, takımın en yıldız oyuncularından bir tanesi. Baktığınız zamanda son 5 deplasmanda 4 galibiyetimiz var. İç sahada zorlanıyoruz. Onu da çözersek sanki daha ileriye gideriz" şeklinde cevap verdi.
"FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR BÜTÇELERİYLE OYNUYORUZ"
Ligdeki konumlarıyla ilgili soruya Acun Ilıcalı, şu şekilde cevap verdi:
"Bu ligde her şey oluyor onu söyleyeyim. Hiç bir maçın favorisi yok. İki yönlü bakabilirsiniz, karamsar bakarsanız düşme hattına çok yakın diyebilirsiniz. Ben iyimser bakıyorum. Play offla 7 puan fark var. Kalan maç sayısı da 25-26, bu maçlarda 7 puan kapanabilir ama bizim asıl hedefimiz uzun vadeli. Sonuç itibariyle çok büyük bütçeli takımlar var. 150 milyon paundluk takım var karşımızda. Hani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor bütçeleriyle oynuyoruz" diye cevap verdi.
"ARDA GÜLER'DE, HAKAN ÇALHANOĞLU SEVİYELERİ GÖRÜYORUM"
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için gelen soruya Acun Ilıcalı, "Benim çok yorum yapmama gerek yok. Çok önemli spor yorumcuları Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın hocamız gibi isimler Arda Güler için çok önemli yorumlar yaptı. Onların üzerine benim yorum yapmam biraz gereksiz diye düşünüyorum. Her hamlesi beni mutlu ediyor. O zekasındaki ilerilik, fiziksel olarak eğer üzerine koyabilirse bence, Dünya Kupası'nda da şöyle bir durum var. Fas dediğiniz zaman Hakim Ziyech. Fas'ın bir yıldızı var, gözümüz onda. Belçika dediğiniz zaman Eden Hazard'ı, Lukaku'su var. Hazard yıllarca takımı götürdü. Her ülke birilerini çıkarmış böyle. Bizim ülkemizde ben Hakan Çalhanoğlu'nu o seviyelerde görüyorum. Gerçek anlamda Hakan Çalhanoğlu'nun yanına gelebilecek, belki de ilerisine gidebilecek isme ihtiyacımız var. Belki de yıllarca gururlanabileceğimiz bir isme ihtiyacımız var. Neden bir isim çıkmasın. Arda Güler de bu potansiyel olduğu kesin ama bundan sonrasını bize o söyleyecek" şeklinde cevap verdi.
"DÜNYA KUPASI'NDA FAVORİM BREZİLYA"
Dünya Kupası'nda favorisini de söyleyen Acun Ilıcalı, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Ben İngiltere'yi tutuyorum. Sonuç olarak çok önemli bağlar kurduk. Arjantinlilerle de çalıştığım için sempatim var. Baktığınız zaman da bir Fenerbahçeli olarak da Brezilya neden olmasın. Kalbim bunlarla beraber şimdi favori kim derseniz Fransa bir adım önde gözükse de Güney Amerika tarafından ve İngilizlerden yana İngiltere-Fransa eşleşmesi hissediyorum. Orada her şey belli olur. İngiltere sürpriz yapabilir, favori Brezilya."
ACUN ILICALI´DAN HULL CITY TARAFTARLARINA BİR SÜRPRİZ DAHA
Takımını yerinde takip eden Hull City taraftarlarına kulüp sahibi Acun Ilıcalı´dan bir sürpriz daha geldi. Antalya´da bir tema parka giden 320 Hull City taraftarı, hız treni, korku tüneli, hız kaydırağı gibi aktivitelerle bol eğlenip Antalya´daki güzel havanın tadını çıkardı.
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, ikinci hazırlık maçını Trabzonspor ile oynayacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Taraftarlar detay
Acun Ilıcalı detay
Acun Ilıcalı'nın açıklamaları
Soru-cevap etkinliğinden detaylarHABER: Adem AKALAN KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN
2022-11-30 21:36:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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