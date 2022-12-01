Antalya'da otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı



Namık Kemal KILINÇ/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Orta Mahalle Antalya-Alanya D-400 yolu Gedik kavşağı ışıklarında meydana geldi. Almanya uyruklu Daiela Keiser (42) yönetimindeki 07 AYN 949 otomobil ile Abdullah Işık'ın (50) kullandığı 07 AID 086 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Işık ile araçtaki eşi Fatma Işık ve diğer araçtaki Ahmet Yalavuz, Burhan Sönmez, Umut Kaan Sönmez (5) yaralandı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Işık çifti, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan kaza sırasında otomobillerden kopan parçalar, yolun alt kısmındaki otoparkta bulunan 2 araçta hasara neden oldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Namık Kemal KILINÇ

2022-12-01 13:39:45



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