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Bulgaristan'da halkalanıp, Antalya'da bitkin bulunan kara akbaba doğaya salındı

DHA

Bulgaristan'da halkalanıp, Antalya'da bitkin bulunan kara akbaba doğaya salındı


Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)BU yıl Bulgaristan'da halkalanan, nesli tehlike altındaki kara akbaba, Antalya'da bitkin bulundu. Üzerindeki çipten konumu belirlenen kuş, alınıp Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda tedavisi yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı.
Belçika'daki hayvanat bahçesinde doğan, nesli tehlike altındaki türlerden kara akbaba, bu yıl Bulgaristan'da Green Balkans Doğa Koruma Kurumu tarafından halkalanıp, GPS cihazı takıldıktan sonra doğaya bırakıldı. Göçe başlayan ve GPS ile izlenen kuşun, Antalya'ya geldiğinde alçalmaya başladığı ve bir süre sonra da yere indiği tespit edildi. Kurum, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bilgi vererek, kuşun kontrol edilmesini istedi. Verilen koordinatlara giden ekipler, bitkin haldeki kuşu yakaladı. İlk incelemede kuşun yeterli beslenememeden dolayı bitkin düştüğü, bu nedenle göçe devam edemediği belirlendi. Kanat açıklığı yaklaşık 1 metreyi bulan ve 6 kilo 900 gram ağırlığındaki kara akbaba, sağlık durumunun detaylı incelenmesi ve rehabilitasyonu için Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü. Veteriner hekimlerin incelemeleri sonucu kuşta, fiziksel rahatsızlığa rastlanılmadı.
AFYONKARAHİSAR'DA DOĞAYA BIRAKILDI
Beslenmesi ve vitamin takviyesi sağlanan kuşun serbest bırakılması için Afyonkarahisar bölgesinde akbaba sürüsü tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, sağlıklı hale gelen kuşu bölgede serbest bırakarak doğal yaşamına kavuşturdu.
Kuşun tüm bakım ve tedavilerinin yapıldığını söyleyen Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Dr. Aygül Arsun, "Kara akbaba bize yaklaşık 10 gün önce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince getirildi. O günden bugüne kadar bakım, gözlem ve tedavisi yapıldı. Bu süreç içinde hayvanın ağırlığına bakıldı, röntgenleri çekildi, kan alımı yapıldı" dedi.
Bu türün ekosistem için çok önemli olduğunu belirten Arsun, "Yapılan değerlendirmelere göre uçmasına engel bir durum olmadığı belirlendi. Afyonkarahisar bölgesinde bir akbaba topluluğu tespit edildi. Orada serbest bırakma işlemi yapıldı. Umarım göçüne devam eder. Genç bir kuş olduğu için yönünü şaşırmış, az beslenmiş olabilir. Nesli tehdit altında bir kuş. Bunlar leş yiyiciler ekolojik sistemin çöp toplayıcıları" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2022-12-01 17:15:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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