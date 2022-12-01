İtalya Serie A lideri Napoli hazırlık kampı için Türkiye´de

İlk kez bir Serie A ekibi kamp için Türkiye´yi tercih etti
Olgucan KALKAN / ANTALYA,(DHA)İtalya Serie A´da liderlik koltuğunda oturan Napoli, kamp çalışmaları için Antalya´ya geldi.
İtalya Serie A'da 15 maçta topladığı 41 puanla ilk sırada yer alan Napoli, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Regnum Carya´da kamp yapacak. Akşam saatlerinde otele giriş yapan İtalyan ekibi, hazırlıklarına 10 gün boyunca Antalya´da devam edecek.
İLK KEZ BİR SERIE A EKİBİ KAMP İÇİN TÜRKİYE´Yİ TERCİH ETTİ
Napoli, Regnum Carya tarafından organize edilen Winter Football Series´de de mücadele edecek. İtalyan ekibinin kamp için Antalya´yı tercih etmesiyle beraber, ilk kez bir Serie A temsilcisi hazırlık kampı dönemini Antalya´da geçirecek.
Napoli, Winter Football Series kapsamında 7 Aralık Çarşamba günü saat 20.45´te Antalyaspor, 11 Aralık Pazar günü ise Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Napoli kafilesinin otele girişi
Oyunculardan detaylar
Genel detaylar
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Merkez Olgucan KALKAN
2022-12-01 20:58:13
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