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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İtalya Serie A lideri Napoli hazırlık kampı için Türkiye´de

DHA

İtalya Serie A lideri Napoli hazırlık kampı için Türkiye´de


İlk kez bir Serie A ekibi kamp için Türkiye´yi tercih etti
Olgucan KALKAN / ANTALYA,(DHA)İtalya Serie A´da liderlik koltuğunda oturan Napoli, kamp çalışmaları için Antalya´ya geldi. 
İtalya Serie A'da 15 maçta topladığı 41 puanla ilk sırada yer alan Napoli, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Regnum Carya´da kamp yapacak. Akşam saatlerinde otele giriş yapan İtalyan ekibi, hazırlıklarına 10 gün boyunca Antalya´da devam edecek. 
İLK KEZ BİR SERIE A EKİBİ KAMP İÇİN TÜRKİYE´Yİ TERCİH ETTİ
Napoli, Regnum Carya tarafından organize edilen Winter Football Series´de de mücadele edecek. İtalyan ekibinin kamp için Antalya´yı tercih etmesiyle beraber, ilk kez bir Serie A temsilcisi hazırlık kampı dönemini Antalya´da geçirecek.
Napoli, Winter Football Series kapsamında 7 Aralık Çarşamba günü saat 20.45´te Antalyaspor, 11 Aralık Pazar günü ise Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
 GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Napoli kafilesinin otele girişi
Oyunculardan detaylar
Genel detaylar
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Merkez Olgucan KALKAN
2022-12-01 20:58:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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