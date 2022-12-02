Temizlik işçisi, bulduğu içinde para ve cep telefonu olan el çantasını sahibine ulaştırdı



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da temizlik işçisi Emin Şenay (42), sokakta bulduğu, içinde 2 bin 600 TL ile 30 bin TL'li cep telefonu ve otomobil anahtarı olan el çantasını, sahibi eski milli boksör Sayhan Şahin'e (49) ulaştırdı.

Konyaaltı Belediyesi'nde temizlik işçisi olan Emin Şenay, sokakta temizlik yaparken içinde kimliklerle 2 bin 600 TL, 30 bin lira değerinde cep telefonu ve otomobile ait anahtarın olduğu el çantası buldu. Şenay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi. İhbarla adrese gelen polis ekibi, para ve eşyaların eski milli boksör Sayhan Şahin'e ait olduğunu belirledi. Polis, ardından Şahin'e ulaşıp, tutanak karşılığında el çantasını kendisine teslim etti.

Seyhan Şahin, çantasının bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Temizlik işçisi kardeşim bulduğu eşyalarımı polise teslim etmiş. Polisten telefon alınca çok mutlu oldum. Benim için çantadaki kimlikler, araç anahtarı ve telefon çok önemliydi" diye konuştu.

Emin Şenay ise işini çok sevdiğini söyleyerek, "Sokakta temizlik yapmaya başladığım sırada bir bölümü suyun içinde çantada telefon ve araba anahtarı buldum. Elimi bile sürmeden polisi aradım. Kısa süre içinde sahibi bulundu ve teslim edildi. Hiçbir zaman harama el sürmem. Şimdiye kadar alın teriyle kazandım. Başıma aynı olay gelse yine aynı davranışta bulunurum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-12-02 10:18:21



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