Antalya turizmi, tüm yılların en iyi kasım ayını yaşadı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, 2022'nin 11 ayında kente hava yolu ile 13 milyon 138 bin 88 yabancı turistin geldiğini söyledi. Turist sayısında yüzde 48 artış olduğunu belirten Vali Yazıcı, 'tüm zamanların en iyi kasım ayı'nın yaşandığını vurguladı.

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Antalya'da 2020 ile 2021 yıllarında pandemi nedeniyle yaşanan sert düşüşler, 2022'nin Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşına rağmen rekor kırdı. 'Tüm zamanların en iyi ekim ayı' rekoru sonrası, 'tüm zamanların en iyi kasım ayı' rekoru da kırıldı. DHA'ya konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 30 Kasım itibarıyla 11 ayda hava yolu ile 13 milyon 138 bin 88 yabancı turistin kente geldiğini açıkladı. Hava yolu ile gelen yabancı turist sayısında yüzde 48 artış olduğuna dikkat çeken Vali Yazıcı, "Çok iyi bir sezon geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Ülkeler arasında Rusya yüzde 23,5 ile birinci sırada, ardından yüzde 22 ile Almanya geliyor. Yüzde 9 civarında İngilizler, yüzde 6 ile Polonya ve devamında Hollanda gibi Avrupa ülkeleri sıralanıyor" dedi.

60 BİN FARKLA EN İYİ KASIM AYI

Ekim ayının tüm zamanların en iyisi olduğunu anlatan Vali Ersin Yazıcı, "Pik yılı olan 2019'dan da daha yüksek misafirimiz olmuştu. Kasım ayı da öyle oldu. Yine pik yılımız olan 2019'un Kasım ayından daha fazla misafirimiz oldu. Şehrimiz için gurur verici bir rakam. 2019 Kasım'da 335 bin misafir giriş yapmış, 2022 Kasım'da 394 bin 791 kişi. 60 bin kişi farkla çok iyi bir kasım ayı geçirdik" diye konuştu.

Ukrayna, Belarus, Rusya'da düşüş olmakla birlikte Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda ve Çekya gibi ülkelerden artışlar olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Çok ciddi artışlarımız oldu. Çok iyi bir sezon geçirdik. 2020-2021 pandemi yıllarıydı. 2022'de, ikisinin toplamından daha büyük rakama ulaştık" ifadelerini kullandı.

TURİZMİN SEZONU 20 GÜN UZADI

Otel ve tesislerdeki doluluk oranlarının önceki yıllara göre bu yıl yüzde 20 arttığını aktaran Vali Yazıcı, "Kasım ayındaki rakamlardan da belli oluyor. Geçen ay hem Alanya hem Kemer'de turizmciler ve esnafla görüştüm. Bu iki ilçeyi özellikle söylemek istedim. Kasım başı itibarıyla birçok otelimiz sezonu kapatıyordu. Kapanma süresinin kasımın ilk haftasından son haftasına sarktığını gördük. Alanya, Kemer'de otellerin büyük bölümü kapanıyordu. 20 gün daha ileri bir tarihe gitmiş olması; şehrimiz adına sevindirici" diye konuştu.

'HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ OLACAK'

Belek ve Kundu'daki otellerin kışın kapanmadığını, ancak Manavgat, Alanya ve Kemer'dekilerin kasım ayı başında kapandığını kaydeden Vali Yazıcı, 20 günlük kapanma ötelemesinin büyük kazanç sağladığını söyledi. Vali Yazıcı, "Bu şehrimiz adına güzel bir kazanç. Tabii kasım ayı da iyi geçti. Bu şehir, bu işi iyi yapıyor. Dünya turizmine en üst düzeyde katılım gösteriyor. Dolayısıyla en üst standartta yaptığımız için bence her geçen gün daha da iyi olacak" dedi.

HEM DOLULUK HEM GELİR ARTTI

Kundu ve Belek'te hala dolulukların devam ettiğini, gelirde de yüzde 30'luk artış yaşandığını belirten Vali Yazıcı, şöyle konuştu:

"Avrupa'da bu işle ilgili sivil toplum kuruluşlarının 10 günlük hesaplama usulü var. Hesaplamaya göre; Türkiye'de ortalama bırakılan para, geçen yıllarda kişi başı 630-640 dolar civarındaydı. İspanya, İtalya gibi ülkelerde ise 12001300 dolara kadar çıkabiliyor. Bu yıl itibarıyla 830 dolar civarına çıktığı hesaplandı. Bu, esas aralık sonunda belli olacak. 2019 yılı cirosunu dolar bazında geçecek diye değerlendiriyoruz. Her ne kadar 2019'daki turist sayısını yakalayamasak da yüzde 30'luk artışla ülke turizmi ve ekonomisine ciddi katkı sağlandığını değerlendiriyoruz. Akdeniz çanağındaki ülkeleri kendimize esas alıyoruz. Orada 1200-1300 doları buluyor, bizde de 830 dolara çıktı. İnşallah daha da yükselebilir."

2 YILIN TOPLAMINDAN FAZLA TURİST GELDİ

Antalya'ya hava yoluyla 2020'de 3 milyon 377 bin 910, 2021'de ise 8 milyon 896 bin 993 olmak üzere toplamda 12 milyon 275 bin 903 yabancı turist geldi. Son 2 yılın toplamına karşı, kente 2022'nin 11 aylık döneminde hava yoluyla 13 milyon 138 bin 88 yabancı turist giriş yaptı. Böylece Antalya'da turizm sektörü, son 2 yılın toplamını geçmiş oldu. 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde yüzde 47 doluluk oranına sahip turizm işletme belgeli tesislerde; doluluk oranı 2022'nin aynı döneminde yüzde 66 oldu. Kasım itibarıyla; geçen yıl yüzde 85 civarında seyreden kapalı tesis oranı, bu yıl yüzde 60-65'e geriledi. Açık kalan tesis sayısı yüzde 15'ten yüzde 35-40'lara yükseldi.

RUS TURİSTLER İLK SIRADA

2022 yılı 11 aylık verilerine göre, en çok turist gönderen ülkeler ve toplam yabancı turist sayısı içindeki payı ise şöyle:

"Rusya 2 milyon 950 bin turist, yüzde 23,49 pay, Almanya 2 milyon 764 kişi yüzde 22,01 pay, İngiltere 1 milyon 123 bin kişi yüzde 8,94 pay, Polonya 757 bin kişi yüzde 6,03 pay, Hollanda 439 bin kişi yüzde 3,5 pay."

Bu ülkeleri; Kazakistan, Romanya, İsrail, Çekya ve Danimarka takip etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

