Arızalanan kamyonetini kontrol ederken minibüsün çarpmasıyla öldü

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, arıza yapan kamyonetini durdurup, kontrol ettiği sırada servis minibüsünün çarptığı Mehmet Demir (65), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde, Varsak Mahallesi Kızıllı yolunda meydana geldi. Bahçesinden topladığı zeytinleri fabrikaya götürmek için yola çıkan Mehmet Demir'in kullandığı kamyonet, arızalandı. Kontrol etmek için durdurduğu kamyonetten inen Demir, motor kaputunu açtı. Bu sırada hızla geldiği öne sürülen servis minibüsü, kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareketlenen kamyonet, Demir'i yola savurdu. Kaza yerine ihbarla gelen sağlık ekipleri, Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Demir'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-12-02 11:07:54
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