Arızalanan kamyonetini kontrol ederken minibüsün çarpmasıyla öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arızalanan kamyonetini kontrol ederken minibüsün çarpmasıyla öldü

DHA

Arızalanan kamyonetini kontrol ederken minibüsün çarpmasıyla öldü


Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, arıza yapan kamyonetini durdurup, kontrol ettiği sırada servis minibüsünün çarptığı Mehmet Demir (65), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde, Varsak Mahallesi Kızıllı yolunda meydana geldi. Bahçesinden topladığı zeytinleri fabrikaya götürmek için yola çıkan Mehmet Demir'in kullandığı kamyonet, arızalandı. Kontrol etmek için durdurduğu kamyonetten inen Demir, motor kaputunu açtı. Bu sırada hızla geldiği öne sürülen servis minibüsü, kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareketlenen kamyonet, Demir'i yola savurdu. Kaza yerine ihbarla gelen sağlık ekipleri, Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Demir'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-12-02 11:07:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Antalyasporlu Ege Bilsel: Nuri Şahin bizim için büyük şans
YEREL HABERLER (ÖZEL) Antalyasporlu Ege Bilsel: Nuri Şahin bizim ...
Temizlik işçisi, bulduğu içinde para ve cep telefonu olan el çantasını sahibine ulaştırdı
YEREL HABERLER Temizlik işçisi, bulduğu içinde para ve cep telefonu ...
Züccaciye sektörü Antalya'da yabancı alıcılarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Züccaciye sektörü Antalya'da yabancı alıcılarla bir ...
İtalya Serie A lideri Napoli hazırlık kampı için Türkiye´de
YEREL HABERLER İtalya Serie A lideri Napoli hazırlık kampı için ...
Napoli Futbol Takımı, kamp için Antalya'ya geldi
YEREL HABERLER Napoli Futbol Takımı, kamp için Antalya'ya geldi
(Görüntülü) ANTALYA - SERİK&#039;TE SAĞANAK; ÇİLEK SERALARI SU ALTINDA KALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - SERİK'TE SAĞANAK; ÇİLEK ...
Antalya'da sağanak sera ve meyve bahçelerine zarar verdi
YEREL HABERLER Antalya'da sağanak sera ve meyve bahçelerine zarar ...
Serik'te sağanak; çilek seraları su altında kaldı
YEREL HABERLER Serik'te sağanak; çilek seraları su altında kaldı
(Görüntülü) BİTKİN DÜŞÜP ANTALYA&#039;YA İNEN KARA AKBABA, BAKIMI SONRASI DOĞAYA BIRAKILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BİTKİN DÜŞÜP ANTALYA'YA İNEN KARA ...
Bulgaristan'da halkalanıp, Antalya'da bitkin bulunan kara akbaba doğaya salındı
YEREL HABERLER Bulgaristan'da halkalanıp, Antalya'da bitkin ...
Akdeniz Üniversitesi'nde zeytin hasadı başladı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi'nde zeytin hasadı başladı
(Görüntülü) YANAN AĞAÇLARI KESERKEN ANTİK KENTTEKİ ESERLERE ZARAR VEREN FİRMAYA SUÇ DUYURUSU
YEREL HABERLER (Görüntülü) YANAN AĞAÇLARI KESERKEN ANTİK KENTTEKİ ...
Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli ...
Yanan ağaçları keserken antik kentteki eserlere zarar veren firmaya suç duyurusu
YEREL HABERLER Yanan ağaçları keserken antik kentteki eserlere zarar ...
(Görüntülü) EVİNİN YANDIĞINI GÖRÜNCE FENALIK GEÇİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) EVİNİN YANDIĞINI GÖRÜNCE FENALIK GEÇİRDİ
Antalyaspor-Napoli maçının biletleri satışa çıktı
YEREL HABERLER Antalyaspor-Napoli maçının biletleri satışa çıktı
Trabzonspor'un Antalya kampı sürüyor (YENİDEN)
YEREL HABERLER Trabzonspor'un Antalya kampı sürüyor (YENİDEN)
Hull Cityli taraftarlar Antalya'ya hayran kaldı
YEREL HABERLER Hull Cityli taraftarlar Antalya'ya hayran kaldı
Trabzonspor'un Antalya kampı sürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'un Antalya kampı sürüyor
(Görüntülü)ANTALYA&#039;DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 5 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ANTALYA'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 5 ...
Antalya'da otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı
Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu
YEREL HABERLER Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu
(Görüntülü)Marek Hamsik: 2 favorim var; Brezilya ve Arjantin Marek Hamsik: 2 favorim var; Brezilya ve Arjantin
YEREL HABERLER (Görüntülü)Marek Hamsik: 2 favorim var; Brezilya ve ...
(Görüntülü)BALIKÇI BARINAĞI&#039;NDA 200 KİLO ATIK TOPLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BALIKÇI BARINAĞI'NDA 200 KİLO ATIK ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.