Polis Akademisi Başkanı Çolak'tan 'yeni güvenlik tehditleri' uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis Akademisi Başkanı Çolak'tan 'yeni güvenlik tehditleri' uyarısı

DHA

Polis Akademisi Başkanı Çolak'tan 'yeni güvenlik tehditleri' uyarısı


Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)POLİS Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, geleneksel tehditlerin yanında yeni nesil terör faaliyetleri, doğal afetler, küresel sağlık, düzensiz göç, mülteci krizleri, iklim değişikliği ve diğer birçok konunun güvenlik tehdidi kapsamına alınmasının zorunluluk haline geldiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi'nin 7'nci Uluslararası Güvenlik Sempozyumu, 4 Aralık'a kadar Antalya'da düzenleniyor. Çok sayıda akademisyen ve güvenlik uzmanının katıldığı sempozyumda; uluslararası politika, güvenlik ve yeni tehditler, uluslararası düzen arayışı ve jeopolitik dönüşüm, uluslararası terörizmle mücadelede stratejik yaklaşımlar, güvenliğin değişen gündemi ve yeni tehditler, iletişim-teknoloji ve güvenlik ana başlıkları altında sunumlar yapılıyor. Sempozyumun açılışında konuşan Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, 21'inci yüzyılın ilk yarısında küresel siyasette yaşanan gelişmeler ve karşı karşıya kalınan sert siyasal, askeri ve sosyolojik değişimlerin, güvenlik tehditlerinin teorik ve pratik boyutlarıyla yeniden ele alınmasını gerekli kıldığını kaydetti. Çolak, güvenlik tehditlerinin her daim değişen gündemi ve yapısı gereği, geçmiş dönemlerde devlet merkezli ve geleneksel perspektifle ele alınan güvenlik tehdidi konusunun 21'inci yüzyıla gelindiğinde daha çok insani, toplumsal, ekonomik, çevresel ve kültürel yönleriyle değerlendirilmeye başlandığını dile getirdi. Çolak, "Bunun sonucunda gerek devletlerin karar alım düzeyinde gerekse akademik alanda, güvenlik kavramının referans nesnesi durağan olmaktan çıkmıştır" dedi.
KÜRESELLEŞME ETKİSİ
Ortaya çıkan yeni koşulların, güvenlik kavramının ve gündeminin derinleşmesine ve genişlemesine neden olduğunu kaydeden Yılmaz Çolak, "Böylelikle geleneksel tehditlerin yanında yeni nesil terör faaliyetleri, doğal afetler, küresel sağlık, düzensiz göç, mülteci krizleri, iklim değişikliği ve diğer birçok konunun güvenlik tehdidi kapsamına alınması zorunluluk haline gelmiştir. Uluslararası güvenlik gündeminde yaşanan söz konusu tüm bu gelişmelerden, devletlerin ulusal güvenlik stratejileri ve güvenlik politikaları etkilenmiştir" diye konuştu.
Uluslararası güvenliğin genişleyen boyutunun, güvenlik tehditlerinin birey, devlet ve sistem olarak üç analiz düzeyinde ve ayrı sektörler çerçevesinde değerlendirilmesine imkan tanıdığını belirten Çolak, "Askeri güvenlik ve sert güç konularına ilişkin güvenlik tehditleri, günümüzde de devletlerin başlıca güvenlik öncelikleri arasındadır. Bununla birlikte küreselleşmenin getirdiği fırsatların yanı sıra yeni güvenlik tehditlerini de beraberinde getirmiştir" dedi.
DEZENFORMASYON TEHLİKESİ
Uluslararası terörizmin, sınır aşan organize suçlar ve etnik, dini, kültürel çatışmalar gibi yeni tehditlerin devlet ve toplumların yaşam alanına doğrudan hayati risk teşkil ettiğini belirten Çolak, "Teknolojinin ön alınamaz gelişimi, iletişim araçlarının giderek çeşitlenmesi ve dijitalleşmenin yaygınlaşması, geleneksel ve yeni medya mecralarında güvenlik risklerini daha görünür kılmaktadır. Öyle ki hakikat ötesi çağda gerçek ve yalan bilgi arasındaki çizginin giderek yok olması ve dezenformasyon tehlikesinin kitle iletişim sektörlerinde yaygınlaşması bu alana yönelik özel güvenlik tedbirlerinin geliştirilmesini mecburiyet haline getirmektedir" diye konuştu.
Yılmaz Çolak, salgın hastalıklar, pandemi, gıda, çevre ve tarım güvenliği konusu ve bunlarla yakından ilişkili olan ekonomi ve enerji güvenliği konularının da bugün geçmişte hiç olmadığı kadar insan hayatı ve toplumlar için önemli hale geldiğini dile getirerek, şunları söyledi:
"Hız kesmeden küreselleşen dünyada güvenlik tehditlerinin hibrit bir forma bürünmesi, tehditleri ve riskleri zaman ve mekandan bağımsız yapmıştır. Öyle ki kimyasal, biyolojik ve nükleer nitelikli kitle imha silahlarının yayılımının artmasına ek olarak savaşların doğası ve jeopolitiğinde dönüşümler söz konusudur. Sınır aşan suçlar ve ulus ötesi tehditlerle mücadelede devletlerin birbirleriyle ve uluslararası kurumlarla iş birliği alanları genişlemiştir."
21'inci yüzyılda uluslararası güvenlik tehditlerinin değişen gündemi ve kapsamının, alanın uzmanları tarafından ayrıntılı ve sürekli olarak, yeniden ele alınması gerektiğine dikkat çeken Çolak, "Bizler de Polis Akademisi olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz uluslararası güvenlik sempozyumumuzun ana temasını 21'inci yüzyılın ilk yarısında yeni güvenlik tehditleri olarak belirledik" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-12-02 12:19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)TEMİZLİK İŞÇİSİ, BULDUĞU İÇİNDE PARA VE CEP TELEFONU OLAN EL ÇANTASINI SAHİBİNE ULAŞTIRDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)TEMİZLİK İŞÇİSİ, BULDUĞU İÇİNDE PARA VE ...
Ümraniyespor hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Ümraniyespor hazırlıklarını sürdürdü
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Topraklarımızı alana kadar Avrupa'da normal hayat olmayacak
YEREL HABERLER Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Topraklarımızı alana ...
(Görüntülü)ANTALYA TURİZMİ, TÜM YILLARIN EN İYİ KASIM AYINI YAŞADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ANTALYA TURİZMİ, TÜM YILLARIN EN İYİ KASIM ...
Avrupa Acil Tıp Derneği Başkanı Dr. Connolly: Türkiye'deki aciller mucize başarıyor
YEREL HABERLER Avrupa Acil Tıp Derneği Başkanı Dr. Connolly: ...
(Görüntülü) (ÖZEL) Antalyasporlu Ege Bilsel: Nuri Şahin bizim için büyük şans
YEREL HABERLER (Görüntülü) (ÖZEL) Antalyasporlu Ege Bilsel: Nuri ...
Arızalanan kamyonetini kontrol ederken minibüsün çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Arızalanan kamyonetini kontrol ederken minibüsün ...
Antalya turizmi, tüm yılların en iyi kasım ayını yaşadı
YEREL HABERLER Antalya turizmi, tüm yılların en iyi kasım ayını ...
(ÖZEL) Antalyasporlu Ege Bilsel: Nuri Şahin bizim için büyük şans
YEREL HABERLER (ÖZEL) Antalyasporlu Ege Bilsel: Nuri Şahin bizim ...
Temizlik işçisi, bulduğu içinde para ve cep telefonu olan el çantasını sahibine ulaştırdı
YEREL HABERLER Temizlik işçisi, bulduğu içinde para ve cep telefonu ...
Züccaciye sektörü Antalya'da yabancı alıcılarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Züccaciye sektörü Antalya'da yabancı alıcılarla bir ...
İtalya Serie A lideri Napoli hazırlık kampı için Türkiye´de
YEREL HABERLER İtalya Serie A lideri Napoli hazırlık kampı için ...
Napoli Futbol Takımı, kamp için Antalya'ya geldi
YEREL HABERLER Napoli Futbol Takımı, kamp için Antalya'ya geldi
(Görüntülü) ANTALYA - SERİK&#039;TE SAĞANAK; ÇİLEK SERALARI SU ALTINDA KALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - SERİK'TE SAĞANAK; ÇİLEK ...
Antalya'da sağanak sera ve meyve bahçelerine zarar verdi
YEREL HABERLER Antalya'da sağanak sera ve meyve bahçelerine zarar ...
Serik'te sağanak; çilek seraları su altında kaldı
YEREL HABERLER Serik'te sağanak; çilek seraları su altında kaldı
(Görüntülü) BİTKİN DÜŞÜP ANTALYA&#039;YA İNEN KARA AKBABA, BAKIMI SONRASI DOĞAYA BIRAKILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BİTKİN DÜŞÜP ANTALYA'YA İNEN KARA ...
Bulgaristan'da halkalanıp, Antalya'da bitkin bulunan kara akbaba doğaya salındı
YEREL HABERLER Bulgaristan'da halkalanıp, Antalya'da bitkin ...
Akdeniz Üniversitesi'nde zeytin hasadı başladı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi'nde zeytin hasadı başladı
(Görüntülü) YANAN AĞAÇLARI KESERKEN ANTİK KENTTEKİ ESERLERE ZARAR VEREN FİRMAYA SUÇ DUYURUSU
YEREL HABERLER (Görüntülü) YANAN AĞAÇLARI KESERKEN ANTİK KENTTEKİ ...
Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli ...
Yanan ağaçları keserken antik kentteki eserlere zarar veren firmaya suç duyurusu
YEREL HABERLER Yanan ağaçları keserken antik kentteki eserlere zarar ...
(Görüntülü) EVİNİN YANDIĞINI GÖRÜNCE FENALIK GEÇİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) EVİNİN YANDIĞINI GÖRÜNCE FENALIK GEÇİRDİ
Antalyaspor-Napoli maçının biletleri satışa çıktı
YEREL HABERLER Antalyaspor-Napoli maçının biletleri satışa çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.