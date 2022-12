Trafikte bisikletlilerin varlığına dikkat çekmek için 2 bin 800 kilometre pedal çevirecek

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)İSTANBUL'da yaşayan üniversite öğrencisi Can Niyazi Bad (26), trafik kazalarında hayatını kaybeden bisikletlilere ve trafikte bisikletlilerin de var olduğuna dikkat çekmek için İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar 2 bin 800 kilometre pedal çevirmeyi hedefliyor.

Üniversite öğrencisi Can Niyazi Bad, trafikte motorlu araç sürücülerinin bisikletlilerin varlığını anlamalarına ve trafik kazalarında yaşanan bisikletli ölümlerine dikkat çekmek amacıyla 9 Ekim'de Türkiye turu için İstanbul'dan yola çıktı. Diyarbakır'a kadar pedal çevirerek 2 bin 800 kilometre gitmeyi hedefleyen Bad, vardığı şehirlerde de bisikletlilerle ve kazalarda hayatını kaybeden bisikletlilerin aileleriyle buluşuyor.

Geçen hafta Antalya'ya gelen Can Niyazi Bad, Antalya Bisiklet Sevenler Grubu ile bir araya gelip bisiklet turuna katıldı. Gruptakilerle dayanışma içinde olmak istediğini belirten Bad, Antalya'dan yola çıktıktan 1,5 ay sonra Diyarbakır'a varıp turunu tamamlamayı hedefliyor.

'BİSİKLETİ TRAFİKTE VAR ETMEMİZ GEREKİYOR'

Bisikletlilerin trafikte yaşadıkları sıkıntıları dile getiren Can Niyazi Bad, "Bisikletlilerin trafikte kanunen var olduğunu göstermek için bu tura başladım. Trafikte bisikletin de bir motorlu araç gibi gözükmesi gerekiyor. Bisikleti trafikte var etmemiz gerekiyor. Bisikletli arkadaşlarımız arasındaki dayanışmayı da artırmamız gerekiyor. Çok fazla bisikletli arkadaşımız ölüyor ve biz bir şey yapamıyoruz. Bu sorunun temeli nedir diye yola çıktım" dedi.

Kış şartlarında bisiklet sürmenin zor olacağını belirten Bad, "İstanbul'dan Diyarbakır'a sadece pedal çevirerek gideceğim. Yaklaşık 2 bin 800 kilometrelik bir yol olacak. Diyarbakır'a 1,5 ay içerisinde varmayı hedefliyorum. Kış şartlarından dolayı biraz gecikebilirim. Gittiğimiz yerlerde bisikletli arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Aynı zamanda eğer orada bir kaybımız varsa onlarla da dayanışma içerisinde olmaya çalışıyoruz. Hem taziyeye hem de durumlarını öğrenmeye çalışıyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-12-03 10:10:08



