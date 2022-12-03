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Organ ve kök hücre nakli, Antalya'nın kan ihtiyacını artırıyor

DHA

Organ ve kök hücre nakli, Antalya'nın kan ihtiyacını artırıyor


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)TÜRK Kızılay Batı Akdeniz Bölge Müdürü Tufan Ertop, 1 ünite kan veren bağışçının 3 kişiye hayat verdiğini belirterek, "Antalya, organ nakli ve kök hücre nakli konusunda Türkiye'de başı çeken şehirler arasında. Bundan dolayı kan ihtiyacı bir miktar daha fazla" dedi.
Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop, bölge olarak Antalya, Burdur ve Isparta'da sabit ve gezici mobil ekiplerle kan aldıklarını anlattı. Antalya'da Kapalıyol ve AVM önünde, Isparta Merkez ve Alanya Hacet Meydanı olmak üzere 4 sabit yerde kan alma birimleri olduğunu söyleyen Ertop, ayrıca gezici mobil ekipleriyle de kan bağışı alındığını aktardı. Pandemi nedeniyle kan bağışının düştüğünü hatırlatan Tufan Ertop, Covid öncesi 2019 yılında toplam 134 bin 932 ünite kan bağışı yapıldığını, Covid öncesindeki rakamların henüz yakalanamadığını kaydetti. 2022 yılında 3 Kasım itibarıyla 111 bin 591 ünite kan bağışı yapıldığını belirten Tufan Ertop, 4 bin 673 kişinin kök hücre bağışçısı olduğunu açıkladı. Bölgede her gün hastanelerden gelen veriler doğrultusunda kan üniteleri gönderildiğini belirten Ertop, 1 ünite kan bağışıyla 3 kişiye hayat verilebildiğini vurguladı.
Tufan Ertop, "Aldığımız kanları sahadan toplayıp bölge kan merkezine getirip ayrıştırıyoruz. 1 kan veren bağışçı 3 kişiye hayat verebiliyor. Bir o kadarını da bölgemizdeki özel, kamu ve üniversite hastanelerine dağıtıp transferini gerçekleştirmiş oluyoruz" dedi.
KADINLAR YILDA 3, ERKEKLER 4 KAN BAĞIŞI YAPABİLİR
1865 yaş arası sağlıklı bireylerin kan bağışı yapabileceğini belirten Tufan Ertop, "Kadınlar senede 3 defa 4 ayda 1, erkekler ise senede 4 defa 3 ayda 1 kan bağışı yapabilir. Bütün hastaların kan ihtiyacı tamamen hastanelere gidiyor" diye konuştu.
Bölgedeki kan tüketimi hakkında bilgilendirmede bulunan Tufan Ertop, "Antalya ilinde organ nakil merkezlerinin yanı sıra kök hücre nakil merkezlerimiz mevcut. Dolasıyla şehir dışından ya da yurt dışından da fazla sayıda hasta popülasyonunun bu şehirde bulunduğunu biliyoruz. Bunların kan tüketimi de belirli sayının üzerinde oluyor. Antalya, organ nakli ve kök hücre nakli konusunda Türkiye'de başı çeken şehirler arasında. Bu hasta grupları dolayısıyla kan ihtiyacı bir miktar daha fazla" ifadelerini kullandı.
4 BİN 673 KÖK HÜCRE BAĞIŞI
Kök hücre bağışları hakkında bilgilendirmede bulunan Tufan Ertop, "2022 yılı 3 Kasım itibarıyla 4 bin 673 ünite kök hücre bağışı toplanmış durumda. 18 yaşından itibaren sağlıklı her birey, kök hücre bağışçısı olabiliyor. Bunlar günün birinde biriyle eşleşecek olursa bizim sonraki süreçlerimiz başlıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından bilgileri veriliyor. Yeni testler ve yeni işlemler, süreçler yer alıyor. Sonrasında kök hücre toplama gerçekleştirilip ilgili hastaya nakli gerçekleştiriliyor" diye konuştu.
Kök hücre bağışı sürecini anlatan Tufan Ertop, şöyle konuştu:
"Kök hücre gönüllüsü olabilmek için öncelikli belirli sayıda sadece tüpe kan alınıyor. Sizin bazı sağlık bilgilerinizle ilgili sorgulamalarınız yapılıyor. Daha sonra siz gönüllü kök hücre bağışçısı olup veri tabanında yer alıyorsunuz. Hastalarımızın belirli periyotlarda bu veri tabanındaki bağışçılarla eşleşip eşleşilmediğine bakılıyor. Bunu yürüten Sağlık Bakanlığımız. Hastalarımızın sayısı günden güne değişiyor. Her hastalık olmamakla beraber, bazı hastalıklarda kanser olmak üzere bazılarında kök hücre nakline karar veriliyor. Bu hastanın DNA tiplemesiyle veri tabanındaki total bağışçı doku tiplemesi karşılaştırılıyor. Eğer eşleşen var ise kök hücre toplama dediğimiz aslında basit bir işlem gerçekleşiyor. Bir cihaz vasıtasıyla kanın şekilli elemanlarının ayrıştırılıp geri kalanının kişinin kendisine verildiği bir sistem. Normal bir kan bağışından hiçbir farkı yok. Daha uzun süren bir kan bağışı gibi düşünebiliriz. Zor bir işlem değil."
Covid öncesi kan bağışı sayılarına henüz ulaşılamadığını belirten Tufan Ertop, "Covidle beraber kapanmalar, insanların korkusu ve sonrasında evde kalmalarıyla bağışlarda düşüş oldu. Ancak bu yasakların kalkması, Covid tedbirlerinin azalmasıyla bizim de bağış sayılarımız arttı. Ancak tam anlamıyla Covid öncesine döndüğümüzü söyleyemeyiz" dedi.
'HER GÜN YÜZLERCE İNSANIN KANA İHTİYACI VAR'
Kan bağışı ve kök hücre bağışı çağrısında bulunan Tufan Ertop, "Günün birinde sevdiklerimizin kan veya kan bileşenine ihtiyacı olabiliyor. Bir empati kurarak, her gün yüzlerce insanın kan ve kan ürününe ihtiyacı olduğunu bilerek 18-65 yaş arası sağlıklı her bireyi kan bağışı noktalarına davet ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-12-03 10:34:22

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