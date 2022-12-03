Eğitim-Bir-Sen 17´nci `Türkiye Buluşması, Antalya'da gerçekleşti



ANTALYA, (DHA)EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası´nın (Eğitim-Bir-Sen) 17´nci `Türkiye Buluşması´, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın´ın başkanlığında gerçekleşti.Eğitim-Bir-Sen 17´nci Türkiye Buluşması, şube yönetimleri, ilçe temsilcileri ve kadın komisyonlarının katılımıyla Antalya´da yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Ali Yalçın, cesareti sermayesi, inancı iradesi, idealleri enerjisi olan bir teşkilat olduklarını söyledi. İl, ilçe ve delege seçimlerinin, 30 yıllık geleneğe yakışan demokratik nezaket içinde tamamlandığını dile getiren Yalçın, "Bu süreçte olgunluğuyla herkese örnek olan teşkilatımıza yürekten teşekkür ediyorum. Zaten bu kadar büyük bir davayı sırtlamış insanlara yakışan da bu olgunluktur. Seçimlerimizin üye, ülke ve dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum. Nöbeti devredenlere hizmetlerinden dolayı teşekkür, nöbete devam edenleri ve nöbeti devralanları tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum" dedi.`ONLARCA KAZANIM ELDE EDEN BİZİZ´Ali Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hiç şüpheniz olmasın; üniversite idari personeline yer değişikliği hakkını sağlayacak olan, ek gösterge düzenlemesinde torba kanunla ilave yaptıracak, teknikerler ve şefler başta olmak üzere 1´inci dereceye yükselenlere 3600 ek gösterge verilmesini sağlayacak olan, yardımcı hizmetler sınıfını genel idare hizmetler sınıfına geçirecek olan, emeklilere, usta öğreticilere memur sendikalarına üye olma kapısını açarak örgütlülüğün kapsamını daha da genişletecek olan yine biziz. Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği´ndeki aksaklıkları giderecek, 9 ayrı hususta dava açtığımız Yönetici Atama Yönetmeliği sorununu çözecek, hizmetli, memur, şeflerimiz, şube müdürlerimiz başta olmak üzere, genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfı personelinin mali ve özlük haklarında iyileştirmeler yaptıracak olan yine biziz. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının başta üniversiteler olmak üzere tüm kurumlarda yapılmasını sağlayacak olan da karar mekanizmalarında sendikaların daha fazla temsilini sağlayacak olan da, baskıcı, antidemokratik, ilkel 82 model kılık ve kıyafet yönetmeliğinden memuru kurtaracak olan da inşallah biziz. Memur-Sen olarak, kamu görevlileri sendikacılığına toplu sözleşme hakkını kazandırdığımız gibi, 4688 sayılı Kanun´da değişiklik yapılmasını da sağlayarak toplu sözleşmenin kapsamının genişletildiği, tutanak düzenine geçildiği, sürenin artırıldığı, Hakem Heyeti aritmetiğinin düzeltildiği, örgütlenme özgürlüğünün genişlediği, işçilerde olduğu gibi memurlara da grev hakkının temin edildiği, yasadaki çarpıklığın düzeldiği, masadaki adaletsizliğin giderildiği, dayanışma aidatının geldiği zemini temin edecek olan da yine biziz."`KAZANIMLARIMIZIN İTİBARSIZLAŞTIRILMASINA FIRSAT VERMEYECEĞİZ´Aldıkları kazanımların itibarsızlaştırılmasına fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Yalçın, "Emeğimize sahip çıkacak, her çözümümüze bir sorun bulmaya çalışanların kuru gürültüsüne pabuç bırakmayacağız. Bir düzenlemenin eksiği varsa tamamlamaya çalışırız. Kanun, getirdiği haklar itibarıyla sahiplenilmeyi hak ettiği gibi, eksiklikleri itibarıyla da ilave düzenlemeleri zorunlu kılıyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu; öğretmenlere 3600 ek gösterge hakkını, kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesini, uzman ve başöğretmenlik sistemini, uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için öngörülen tazminat oranlarının artırılmasını, aday öğretmenlikten asli öğretmenliğe geçişte sınavın kaldırmasını sağlıyor. Elbette kanunun iyileştirilmeye açık tarafları var. Kanun, resmî-özel kurum öğretmenlerinin tümünü esas almalı, özelde çalışan öğretmenlere taban ücret uygulaması getirmeli" dedi.DHA-Eğitim Türkiye-Antalya

2022-12-03 17:14:45



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