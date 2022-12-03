Hull City hazırlık maçında Trabzonspor ile berabere kaldı

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Trabzonspor Hull City: 1-1

Olgucan KALKAN Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA, (DHA) İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Antalya kampındaki son hazırlık maçında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Dünya Kupası arası nedeniyle Antalya´nın Belek bölgesinde bulunan Regnum Carya´ya kamp çalışmaları gerçekleştiren Hull City, kamptaki son hazırlık maçında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor karşılaşmaya Uğurcan Çakır Peres, Hüseyin Türkmen, Hugo, Arif Boşluk, Siopis, Hamsik, Trezeguet, Abdulkadir Ömür, Naci Ünüvar ve Umut Bozok 11´i ile çıktı. Hull City ise Ingram Coyle, Jones, McLoughlin, Elder, Jarvis, Seri, Simons, Longman, Slater ve Smith 11´i ile sahada yer aldı. Regnum Carya 3 No´lu sahada oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 4´üncü dakikada Trezeguet´in golüyle öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda daha etkili bir görüntü ortaya koyan Hull City, aradığı golü 71´inci dakikada penaltı atışından Ozan Tufan ile buldu. Karşılaşma 1-1´lik skorla sona erdi.

Öte yandan karşılaşmayı Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk ve İngiltere´den gelen Hull City taraftarları takip etti.

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Merkez Olgucan KALKAN Namık Kemal KILINÇ

2022-12-03 18:43:31



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