Adana Demirspor hazırlık maçında farklı mağlup

Adana Demirspor Maccabi Tel-Aviv: 3-6
Olgucan KALKAN / ANTALYA, (DHA) Adana Demirspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında İsrail ekiplerinden Maccabi Tel-Aviv´e 6-3 mağlup oldu.
Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada kamp çalışmalarına Antalya´da devam eden Adana Demirspor, hazırlık maçında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile karşı karşıya geldi. Belek bölgesinde bulunan bir otelin sahasında oynanan karşılaşmada İsrail ekibi, Adana Demirspor´u 6-3 mağlup etti. Adana Demirspor karşılaşmaya Ertaç Özbir İsmail Çokçalış, Samet Akaydın, Semih Güler, Abdurrahim Dursun, Gökhan İnler, Stambouli, Gökhan Töre, Emre Akbaba, Akintola, Assombalonga 11´i ile çıktı. Maccabi Tel-Aviv ise Daniel Hozez, Bachtiar, Yeini, Saborit, Davidzada, Glazer, Gluh, Kanichowsky, Javanovic ve Zahavi 11´i ile sahada yer aldı.
Maccabi´ye galibiyeti getiren golleri 17´nci dakikada Kanichowsky, 28´inci dakikada Javanovic, 35´inci ve 53´üncü dakikalarda Hozez, 55´inci dakikada Golasa ve 78´inci dakikada Turgeman kaydetti. Adana Demirspor´un karşılaşmadaki golleri ise 11´inci dakikada Samet Akaydın, 39´uncu dakikada Akintola ve 68´inci dakikada Belhanda´dan geldi.
Adana Demirspor, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında yarın Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard ile karşı karşıya gelecek.
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Karşılaşmadan görüntüler
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya Olgucan KALKAN
2022-12-04 19:32:51
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