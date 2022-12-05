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Konyaaltı'ndan Avrupa'da bir zafer daha

DHA

Konyaaltı'ndan Avrupa'da bir zafer daha


ANTALYA, (DHA) Antalya'yı Avrupa'da temsil eden tek takım olan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi 3'üncü turunda karşılaştığı HC Galychanka Lviv takımını iki maçta da mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.
Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'de yakaladığı üç maçlık galibiyet serisini Avrupa kupası maçlarında da devam ettirerek yoluna devam ediyor. EHF Kadınlar Avrupa Kupası üçüncü tur mücadelesinde Ukrayna ekibi HC Galychanka Lviv ile iki maç oynayan 'Mavi Kelebekler', güçlü rakibi karşısında her iki maçı da kazanarak son 16 takım arasına adını yazdırdı. Cumartesi oynanan ilk maçtan 30-26 galip ayrılan Mavi Kelebekler, pazar günü oynanan rövanş mücadelesini de 30-28 kazandı. Konyaaltı Belediye Spor Kulübü oyuncuları, rövanş maçının son düdüğüyle birlikte zafer coşkusunu tribünleri dolduran taraftarıyla doyasıya kutladı. Antalyalı sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği iki maçta da rakibine hem oyun hem de skor anlamında üstünlük kuran Konyaaltı, hedeflediği kupa finaline bir adım daha yaklaştı.
BAŞKAN ESEN'DEN TARAFTARA TEŞEKKÜR
Tarihinde ilk kez çıktığı Avrupa'da sahnesinde elde ettiği sonuçlarla Antalya'yı en iyi şekilde temsil eden takımlarıyla gurur duyduklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Süper Lig'de yer aldığı ilk sezonu küme düşmeme mücadelesi ile bitiren takımımız, 3'üncü sezonunda Avrupa'da son 16 takım arasına girerek yoluna devam ediyor. Ligde ve Avrupa'da dolu dizgin yoluna devam eden ve mücadele ettiği her kulvarda zirveyi hedefleyen takımımız, kupa hedefine doğru adım adım ilerliyor. İki maçı da kazanarak üst tura yükselen takımımızı tebrik ediyorum. Her iki maçta da takımımızı yalnız bırakmayan taraftarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.
HEDEF, KUPAYI ANTALYA'YA GETİRMEK
Konyaaltı Belediye Spor Kulübü'nün, Avrupa sahnesine çıkarken çok büyük bir yük altına girdiğini ifade eden Antrenör Birol Ünsal ise "Antalya'nın ve bölgenin tek temsilcisi olmak kolay değil. Önemli bir takımla oynadık. Rakibimiz aynı zamanda geçtiğimiz yılın yarı finalistiydi. Her iki maçı da kazandık. Konyaaltı Belediyesi'ne bu gururu yaşatmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu zaferi, dünkü maçta sakatlanan Bilge ve bugün doğum günü olan kulüp yöneticimiz Şevket Korkut'a armağan ediyoruz" dedi.
Son 16 takım arasına kaldıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden Konyaaltı Belediye Spor Kulübü oyuncusu Dönegül Bozdoğan, her iki maçta da çok iyi mücadele ederek bir üst tura yükseldiklerini ve kupayı Antalya'ya getirmek istediklerini aktardı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Takımların sahaya çıkışı ve tribünlerden görüntü
Bayrak sallayan Ukraynalılardan görüntü
Konyaaltı'nın gollerinden görüntü
Maç sonu Konyaaltı takımının sevinçleri ve tribünleri selamlaması
Sporcularla röportaj
Birol Ünsal ile röportajDHA-Spor Türkiye-Antalya DHA
2022-12-05 10:47:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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