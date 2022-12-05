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(ÖZEL) Serkan Çeri: Antalya kamplar konusunda dünya markası haline geldi 

DHA

(ÖZEL) Serkan Çeri: Antalya kamplar konusunda dünya markası haline geldi 


"Tssfc olarak yaklaşık 75 futbol kulübünü Antalya'ya getirerek kamp yaptıracağız" 
"Japonya'dan bile takım getireceğiz"
"Daha nitelikli, kaliteli, seyircili maçlar oynayabilecek stadyumlara ihtiyacımız var" Olgucan KALKAN / ANTALYA,(DHA)Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada birçok takım kamp için Antalya'nın Belek bölgesini tercih etti. Süper Lig ekiplerinin yanı sıra İngiltere, İtalya, Hollanda, Belçika, İran, ve İsrail'den önemli takımlar kamplarına Belek, Lara ve Kundu'da devam ediyor.  
TssFC Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, takımların kamp çalışmaları, Belek bölgesindeki stadyumlar ve Ocak ayında Belek'e gelecek takımlar hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. 
Kampların oldukça iyi geçtiğini belirten Serkan Çeri, "Kış kamplarına başlamış bulunmaktayız. Dünya Kupası nedeniyle takımlar erken dönemde kamplara başladı. Bu kamplar normalde Ocak, Şubat aylarında yapılıyordu. Kamplar güzel gidiyor. İyi takımlar var. Örneğin, Maccabi Tel Aviv. İsrail'in iyi takımlarından birisi. Kamp için buraya geldiler. Antalyaspor ile ilk hazırlık maçlarını oynadılar. Adana Demirspor ile de 2'nci hazırlık maçlarında karşı karşıya geldiler. Dediğim gibi kamplar iyi gidiyor, biz de Tsstur olarak bu durumdan oldukça memnunuz" ifadelerini kullandı. 
"NİTELİKLİ, KALİTELİ, SEYİRCİLİ MAÇLAR OYNAYABİLECEK STADYUMLARA İHTİYACIMIZ VAR"
Uzun yıllardır Antalya'da takımların kamp yaptığını ancak stadyum konusunda bazı sıkıntıların olduğunu dile getiren Serkan Çeri, "Yaklaşık 20, 25 yıldır Antalya'da futbol kampları yapılıyor. Sağ olsunlar oteller saha ve stadyum anlamında kendilerini geliştirdiler. Devletimizden bu konuda destek istiyoruz. Özellikle Spor Bakanlığı'mızdan. Antalya'nın Belek bölgesinde küçük, butik stadyumlara ihtiyacımız var. Nitelikli, kaliteli maçları hem yayın anlamında yapabileceğimiz hem de seyircili maçlar oynayabilecek stadyumlara ihtiyacımız var. Bu anlamda özel sektör üzerine düşeni yapıyor, futbol takımlarını buraya getirme anlamında. Oteller üzerine düşeni yapıyor. 11 sahalı otellerimiz var burada. Ancak mutlaka Belek bölgesine 2, 3 tane butik stadyum yapılmalı. Böylece maç oynama yerlerimizi çok daha kaliteli bir şekilde tüm dünyaya sunmuş oluruz" şeklinde konuştu. 
"ANTALYA KAMPLAR KONUSUNDA DÜNYA MARKASI HALİNE GELDİ, JAPONYA'DAN TAKIM GETİRECEĞİZ" 
Antalya'nın kamplar konusunda dünyada bir marka haline geldiğini belirten Çeri, "Ocak ayında kamplara devam edeceğiz. O dönemde bizim de bir sürprizimiz olacak. İngiliz ve İtalyan takımlarının ardından Japonya'dan bir takım getireceğiz. Sanfrecce Hiroshima takımı burada kamp yapacak. Yaklaşık 22 saatlik uçak yolculuğunun ardından Antalya'ya gelecekler. Japonya J1 Ligi takımlarından. Şehrimizde, Antalya'da kamp yapacaklar. Ocak ayında takımlar kamplarına devam edecekler. Antalya kamplar konusunda dünyada bir marka haline geldi. Bunu artık ileriye götürmek lazım. Burada hem bürokrasi ile çalışıp hem de bu işin PR'ını nasıl yaparız diye bir araya gelip programlamasını yapıp, daha iyi, daha büyük takımları buraya getirebiliriz. Antalya dünyadaki tüm takımları ağırlayabilecek kapasitede. Hem otel, hem de tesis anlamında. Ancak dediğim gibi bu konuda daha iyi reklam yapmamız gerekiyor. Burada da bürokrasiye önemli görevler düşüyor" diye konuştu. 
"YAKLAŞIK 75 FUTBOL KULÜBÜNÜ ANTALYA'YA GETİREREK KAMP YAPTIRACAĞIZ" 
Bu yıl yaklaşık 75 futbol takımına Antalya'da kamp yaptırdıklarını söyleyen Serkan Çeri, "Fortuna Sittard, Westerlo, Maccabi Tel Aviv, İran'dan 5 tane Süper Lig ekibi şu anda burada kamp yapıyor. Avusturya'dan LASK Linz, Japonya'dan Hiroshima, Polonya'da Podolski'nin takımı ve ayrıca Polonya Ligi'nin 5 takımı buraya gelecek. Bu sene yaklaşık 75 futbol kulübünü Antalya'ya getirerek kamp yaptıracağız. Yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyoruz. Ayrıca yaz kamplarına da değinmemiz gerekiyor. Çünkü, kış kamplarının hemen ardından yaz kamplarının planlamasına geçiliyor. Erciyes'te 2 yıldır kendi otel ve tesislerimizde yaz kamplarını gerçekleştiriyoruz. Yine bu takımları Erciyes'teki kamp merkezimizde ağırlamak isteriz. Ayrıca Türk takımlarına da çağrımız olsun. Önümüzdeki yıl Erciyes, gözde kamp merkezlerinden birisi olacak. Kış sezonunda Antalya yöresinin olduğu gibi, yaz kampları için ise Kayseri takımlar için cazibe merkezi olacak" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
-Serkan Çeri'nin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya Olgucan KALKAN
2022-12-05 10:50:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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