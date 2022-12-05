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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya turizminde 'altın sonbahar'

DHA

Antalya turizminde 'altın sonbahar'


Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'de yabancı turistin en çok ağırlandığı Antalya'da, ekim ve kasım aylarında kırılan rekorlar sonrası hedef büyütüldü; yılın son ayı için de beklenti oluştu. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Turizm, ekim ve kasım ayında 2019 yılına geri döndü. İlk defa kasım ayı sonuna kadar Antalya'da sezon uzadı. Antalya için 'altın sonbahar' diyebiliriz. Ekim-kasım-aralık ayları olarak yılın son çeyreği 2022'de, 2019'u belki de tamamen geçecek bir dönem olacak" dedi. 
Antalya'ya, yılın 11 ayında, yüzde 48 artışla 13 milyon 138 bin 88 turist geldi. Bu rakam, aynı zamanda 'rekor yıl' kabul edilen 2019'u geride bıraktı. Ekim ve kasım aylarında kırılan rekorlarla sektör temsilcileri, hedef büyüttü. Yılın son ayı için de rekor bekleyen sektör temsilcileri, Christmas ile yılbaşı etkisine vurgu yaptı. Kente gelen turist profili ile ilgili Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin enerji krizine bağlı ısınma ihtiyacı için gelmediklerini açıkladı. Yavuz, özellikle Alman ağırlıklı Avrupalı turistlerin normal tatil için Antalya'yı tercih ettiklerini belirtti.
ALMANLAR 2019'U YAKALADI, RUSLAR GEÇTİ
11 aylık verilere göre ekim ve kasım aylarında 2019'u geçmeyi başardıklarını anlatan Yavuz, "Antalya tarihinin en yüksek rakamının sağlandığı 2019'la karşılaştırırsak; ekimde 26 bin, kasımda 54 bin bu 2 ayda toplamda 80 bin daha fazla turist geldi. Gelişlere baktığımızda, Almanya'nın kasım ayında 2019'daki sayıya ulaştığı görülüyor. Almanya'dan 2019 Kasım'da 94 bin kişi gelmiş, bu sene 94 bin 564 aynı düzeyde. Ruslar 126 bin ziyaretçi ile 2019'u da aştı; 2019'da 109 bindi. İngiltere'den 2019'da 19 bin kişi gelirken, neredeyse ikiye katlayıp 36 bine yükselmiş. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını da eklediğimizde; kasım ayında 400 bini aştığı, 404 bine ulaştığı görülüyor" dedi.
Bu verilerin Antalya tarihinde kasım ayı için ilk kez gerçekleşen durum olduğunu dile getiren Yavuz, "Avrupa'da çocuklu ailelerden ziyade bu 1,5 aylık dönemde, orta yaş üstü emekli turistlerin geldiğinden yola çıkabiliriz. Zira bu dönemde Hırvatistan'dan Portekiz'e Akdeniz'in birçok bölgesi sezonu kapattı. Fakat bunların Avrupa'daki enerji krizinden kaynaklı ısınmaya gelen turistler olduğunu söylemek doğru olmaz. Zaten o gerçekleşseydi; 1 milyonun üzerinde giriş olması mümkündü. Turizm, ekim ve kasım ayında 2019 yılına geri döndü. İlk defa kasım ayı sonuna kadar Antalya'da sezon uzadı. Antalya için 'altın sonbahar' diyebiliriz" diye konuştu.
'ANTALYA ÇOĞU ZAMAN BİRİNCİ OLDU'
Akdeniz çanağındaki rakip destinasyonlarda yoğun geçen yaz dönemi sonrası Kanarya Adaları ile Mayorka dışında bütün bölgelerde otellerin ekim ayı sonu itibarıyla sezonu kapattığını dile getiren Yavuz, "Ama Antalya tam gaz, bu dönemde de devam ediyor. Antalya, kasım ayı boyunca da günlük yurt dışı gelişlerde hep ilk ikideydi. Mayorka ve Kanarya Adaları ile yarışıyordu. Çoğu zaman birinci oldu. Hatta yıl sonu itibarıyla Mayorka'yı geçmesini de bekliyoruz ama resmi rakamlar henüz gelmedi. Mayorka, şu an 11-12 milyon arasında. Bizse 13 milyonu geçtik. Bu veriler yıl sonunda netleştiğinde Antalya'nın, Akdeniz çanağında bu yıl en çok yabancı turist ağırlayan birinci destinasyon olmasını bekliyoruz" dedi.
EN ÇOK ÜLKE VE KONAKLAMA SÜRESİNDE DE BİRİNCİ
Turist sayısı bakımından Akdeniz çanağında birinci olması beklenen Antalya için rakiplere göre iki önemli farkın daha bulunduğuna dikkat çeken Yavuz, "Antalya 90 ülkeden turist ağırlaması nedeniyle rakiplerine göre bu yıl en çok farklı ülkeden turist ağırlayan destinasyon oldu. Üçüncü farksa en uzun konaklama süresine sahip destinasyon. Normalde 8, 9, 10 gündür konaklama süreleri. Bizde 1 ay konaklayanlar oldu. Bu yıl ortalama 12-13 gecelemeden yola çıkabiliriz. Bütün bunlara bir de geçici olarak gelen Rus ve Ukraynalı vatandaşları dahil edersek şehir ilk defa tarihinde bir kış döneminde turistik hareketliliği bu denli yoğun yaşıyor" diye konuştu.
ARALIKTA DA REKOR BEKLENTİSİ
Christmas ile yılbaşı gibi etkenlerin aralık ayında rekora götüreceğini dile getiren Yavuz, "Antalya'da otellerin açık olması, belki bugüne kadar yaşanmayan hareketliliğe sebep olabilir. Çünkü tur operatörlerinin çoğu orta yaş emeklilere uzun süreli, birkaç haftalık konaklamalar sunuyor. Kış dönemi fiyatların daha uygun olması, bir de kendi ülkelerindeki Noel curcunasını çok sevmeyip, dinlenmek isteyenler de geliyor. Bu dönem; futbol ve golf gibi spor turizmi, kongre, sağlık ve doğa turizminin de en canlı yaşandığı dönem. Alternatif turizmde pandemili yıllara göre daha büyük hareketlilik var. Ekim-kasım-aralık ayları olarak yılın son çeyreği 2022'de, 2019'u belki de tamamen geçecek bir dönem olacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-12-05 11:05:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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