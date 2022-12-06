Napoli, Crystal Palace, Trabzonspor ve Antalyaspor Winter Football Series'de sahaya çıkıyor 

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Olgucan KALKAN / ANTALYA,(DHA)Dünya Kupası arası nedeniyle hazırlıklarına Antalya'da devam İtalya Serie A ekibi Napoli ve İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Winter Football Series'de sahaya çıkıyor.

Regnum Carya tarafından organize edilen Winter Football Series'te yarın iki hazırlık maçı oynanacak. Crystal Palace ile Trabzonspor, saat 19.00'da Regnum Carya 1 No'lu sahada karşı karşıya gelecek. Günün diğer karşılaşmasında ise Fraport TAV Antalyaspor, Serie A lideri Napoli'yi saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda konuk edecek. Turnuvanın son maçında ise Napoli ile Crystal Palace mücadele edecek. 11 Aralık Pazar günü Regnum Carya 1 No'lu sahada oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Napoli, bu karşılaşmanın ardından Antalya kampındaki hazırlıklarını tamamlayarak İtalya'ya dönecek.

Winter Football Series'de daha önce Hull City Başakşehir ve Hull City Trabzonspor maçları oynanmıştı. İki karşılaşma da 1-1'lik skorlarla sona ermişti. DHA-Spor Türkiye-Antalya Olgucan KALKAN

2022-12-06 12:01:04



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